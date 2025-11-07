El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Éxtasis en La Catedral tras un gol del Athletic. Manu Cecilio

Los hinchas del Athletic son los más felices de la Liga

Un estudio revela que el conjunto rojiblanco es uno de los menos estresantes de la competición

Silvia Osorio

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:22

Un estudio ha designado a la afición del Athletic como la «más feliz» de toda la Liga. Entregados y apasionados, los hinchas rojiblancos animan sin cesar a los 'leones' tanto en los momentos de gloria como en las decepciones. Prueba de ello es esta misma semana en la salida a Newcastle. A pesar de toda la ilusión depositada en la Champions, los de Valverde volvieron a caer derrotados. Los 2.600 'athleticzales' -no son pocos- que viajaron a la ciudad inglesa vivieron un jarro de agua fría en St James Park pero dieron una lección de lealtad con sus cánticos y continuas muestras de apoyo al equipo.

La afición del Athletic volvió a demostrar que nunca se da de baja

Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»

Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»

Este reconocimiento a la hinchada bilbaína, que también ha llegado por parte de los seguidores ingleses, es la conclusión de un estudio elaborado por Unobravo, una plataforma online especializada en psicología que ha analizado cómo el deporte, y en concreto, el fútbol, influye en el bienestar de las personas.

Según señalan los especialistas, ser del Athletic puede ser «una de las mejores decisiones» para mantener una salud emocional óptima. El informe revela qué clubes de LaLiga generan menos ansiedad y frustración en sus seguidores - y el club rojiblanco se encuentra entre ellos.

Bien es cierto que la parroquia vizcaína ha vivido alegrías de forma reciente como la consecución de la Copa del Rey de 2023, un sueño para varias generaciones que no habían visto al Athletic conseguir un título de máximo nivel en 40 años. La pasada campaña se consiguió la clasificación para la Champions. Esta temporada, en cambio, está resultado algo aciaga por el devenir tanto en Liga como en Europa, si bien nadie pierde la esperanza de que el equipo cambie la marcha.

En la imagen superior, aficionados rojiblancos en la Plaza Nueva; en el centro, en un viaje a Manchester, y en la foto inferior, entregados en San Mamés.
El equipo más estresante

Así, los equipos más estresantes de LaLiga son los siguientes: en primer lugar se sitúa el Real Valladolid, tras su descenso a Segunda División y 90 goles encajados, el máximo del campeonato. Le sigue la UD Las Palmas y el Sevilla debido «varias temporadas marcadas por récords de tarjetas amarillas, autogoles y expulsiones», indica el estudio. En cuarto lugar figura el Alavés y en quinto el Girona.

El informe busca explicar un fenómeno que todos conocemos: esa mezcla de pasión, nervios y sufrimiento que acompaña a tantos aficionados cada jornada. «Desde la psicología, se demuestra que la incertidumbre y la identificación con el equipo activan las mismas respuestas de estrés que situaciones reales de presión. Por eso, entender cómo vivimos el fútbol también ayuda a comprender cómo gestionamos nuestras emociones fuera del estadio», señalan los autores del estudio.

