El hincha del Athletic que siempre viste pantalón corto: «Excepto al funeral de la suegra, que la mujer no me dejó» Jesús luce este atuendo desde hace 18 años

B. V. Martes, 1 de abril 2025, 08:12

Jesús es un aficionado del Athletic que hace 18 años tomó una decisión: vestir siempre con pantalón corto. Desde entonces no ha cambiado, independientemente de donde acuda y que tiempo haga. «No paso frío», afirmó a los micrófonos de Movistar+ en los aledaños de San Mamés.

El periodista le pide que enseñe sus piernas, que no duda en hacerlo, luciendo gemelos. Su vestimenta no la cambia. En pantalón corto siempre. «Todo el año, hasta a las bodas», dice entre risas. Aunque hay una vez que tuvo que cambiar. «Excepto al funeral e la suegra, que la mujer no me dejó», explica sonriente.

Este hombre, que vive en Santoña, sigue con sus costumbre independientemente del lugar que visite. A la notaría, al médico... siempre de corto, como los jugadores de fútbol. De hecho, cuenta que hay personas que le preguntan por su atuendo. «Algunas señoras me preguntan si llevo algo debajo. No llevo nada. Voy libre», explica entre carcajadas.