Un hincha del Athletic de Gaza pide ayuda de forma desesperada Mahmoud Al-Qarman vive en una tienda de campaña junto a su familia. su mujer está a punto de dar a luz y el cielo amenaza con fuertes lluvias, que la última vez inundaron la ciudad

Alain Mateos Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:24 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

«Soy un joven de 27 años con muchos sueños, pero la guerra los destrozó. Aquí tienes un enlace para obtener ayuda». Con esta descripción se presenta Mahmoud Al-Qarman en las redes sociales. Este joven gazatí lucha junto a su mujer y su hijo Zaki por sobrevivir a la guerra que Israel está llevando en la Franja desde hace más de dos años. Su situación es muy delicada; lo han perdido todo, han sido desplazados en siete ocasiones, viven en una tienda de campaña y su mujer está embarazada y a punto de dar a luz. Para colmo, el parte meteorológico anuncia fuertes lluvias en Gaza para los próximos días y la última vez que llovió con fuerza en la Franja, Mahmoud y su familia perdieron lo poco que tenían encima. De ahí que el joven se haya abierto una plataforma de crowdfunding en busca de donaciones. Por ahora llevan unos 5.500 euros recaudados -6.370 dólares-.

En los últimos días Mahmoud ha lanzado una petición a la comunidad athleticzale, equipo al que dice ser aficionado. «Les suplico, y espero de Dios que escuche mi llamado, me donen para que pueda hacer lo necesario para proteger mi tienda de campaña de las inundaciones en el futuro y pagar los gastos del parto de mi esposa», escribió en su cuenta de X junto a una fotografía donde se le ve con la camiseta rojiblanca y junto a un vídeo de las últimas inundaciones, donde perdieron hasta las zapatillas de andar por casa.

Él se ha hecho del Athletic porque la entidad rojiblanca «siempre ha sido el club que apoya a los palestinos». Incluso ha conseguido una camiseta de imitación que luce con mucho orgullo «en tiempos de guerra». Mahmoud pide ayuda a los aficionados rojiblancos.

La historia de este joven gazatí y su familia es el reflejo de lo que vive el pueblo palestino atrapado en la Franja de Gaza. «Desde el comienzo de la guerra, mi familia y yo hemos sido desplazados siete veces. Cada vez que nos mudábamos, cargábamos con menos y menos, hasta que nos quedamos casi sin nada», comienza explicando. «Hoy vivimos en una tienda de campaña con dificultades increíbles: sin agua potable, sin electricidad, sin saneamiento y con muy poca comida. Los precios de los productos básicos se han disparado, y las calles por las que antes caminaba libremente ahora están llenas de escombros y dolor».

Al igual que la gran mayoría de familias, Mahmoud lo ha perdido todo. «Antes de la guerra, comencé a prepararme para construir mi propio futuro hasta que empecé a vivir una vida estable y con propósito... La casa en la que viví durante años quedó reducida a cenizas; mis planes, mi estabilidad... todo eso se perdió en un instante», explica. Su plataforma de recaudación de fondos es una llamada de auxilio: «Siempre he creído en el trabajo duro y en vivir con dignidad. Pedir ayuda no me resulta fácil, pero la verdad es que no puedo hacerlo solo. No solo he perdido mi hogar y mi trabajo, sino también los cimientos sobre los que construí mi vida. Esta campaña es mi humilde petición de apoyo para ayudarnos a mí y a mi familia a sobrellevar el presente y construir el futuro».

Mahmoud asegura que cada euro donado irá destinado «a necesidades básicas» como «comida, refugio, seguridad y, con suerte, algún día, la oportunidad de empezar de nuevo». «Si donas o compartes este mensaje, marcarás una gran diferencia en mi vida», apunta mientras agradece a quienes prestan atención a su historia.