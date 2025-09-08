Herrera recuerda su experiencia con un coche de lujo: «Me daba vergüenza llevarlo. Me escondía en los semáforos» El jugador del Athletic defiende una relación sensata con el dinero, alejada del lujo superficial y basada en el asesoramiento experto: «Yo gasto, pero no malgasto»

Ander Herrera tiene muy claro qué lugar ocupa el dinero en su vida. «Yo gasto, pero no malgasto», resume. En una época en la que el fútbol profesional alimenta estilos de vida cada vez más exhibicionistas, el excentrocampista del Athletic se ha mantenido fiel a una forma de entender la riqueza más cercana a la gestión que al derroche. No presume de coches caros ni de relojes suizos. Ni siquiera se siente cómodo con ellos. De hecho, llegó a comprarse un Porsche 911 Carrera, lo condujo avergonzado tres veces y lo vendió al tercer mes. «Me daba vergüenza llevarlo. Recuerdo estar en un semáforo y esconderme. Eso no era para mí».

Herrera ha construido su relación con el dinero desde una convicción personal, alimentada en casa desde que era niño, y desde la experiencia de haberse rodeado bien. El mismo lo ha explicado en el podcast 'Tengo un Plan'. «A mí me lo dejaron claro: esto es muy largo, la vida es muy larga, y hay que hacer las cosas bien», explica. Con solo 20 años y un contrato ya millonario tras fichar por el Athletic, su agente le recomendó empezar a trabajar con asesores. «Me dijeron: el dinero en la cuenta corriente pierde valor con la inflación. Así que empecé a entender cómo protegerlo, dónde invertir, cómo obtener rentabilidad sin riesgos tontos».

Desde entonces, trabaja con los mismos asesores y no duda en señalar esa decisión como una de las mejores de su carrera. «Yo soy bueno o medio bueno en el campo. Pero quiero hacerme listo en cosas que no sé. Por eso voy a los mejores». Para Herrera, el error está en creerse inversor por el simple hecho de haber tenido éxito deportivo. «A mí me pasó algo tan tonto como pagar una hipoteca joven que tenía con mi segundo sueldo. Y luego me dijeron que podía haberla mantenido por ventajas fiscales. Son cosas que no sabes si no te explican».

«No son caprichos, son comodidades»

Sus caprichos, dice, no tienen que ver con el precio, sino con la comodidad. «Para mí el lujo no es tener un Lamborghini o un Rolex de 40.000 euros. Me da igual. El lujo es poder viajar tumbado en primera, ir a buenos hoteles, comer bien y que mi familia tenga un coche seguro». Reconoce que ha viajado en jet privado, pero no por ostentación, sino por necesidad. «Durante la pandemia, en París, cuando se cerró todo de repente, poder volar a Zaragoza sin pasar por aeropuertos fue una tranquilidad. Eso sí lo considero un lujo».

Insiste en que no todo gasto es un exceso. «Con un socio que tengo siempre lo decimos: no somos ratas, simplemente no malgastamos». Una filosofía que, a sus ojos, debería transmitirse con más claridad a los jóvenes futbolistas. No por moralismo, sino por pura realidad. Herrera no quiere dar lecciones a quien no se las pida, pero si un joven talento le pregunta, lo tiene claro: «Lo primero, rodéate bien. Nosotros no tenemos ni idea de inversiones. No te creas más listo de lo que eres». Y lo segundo, que piensen a largo plazo. Que si con el primer sueldo se compran un Mercedes, quizá no sepan que en ese coche no van a poder dormir si un día se tuerce la carrera. Él, en cambio, compró un piso y lo hizo con una hipoteca joven. «No fue perfecto, pero fue un paso sensato».

El futbolista también muestra una clara conciencia de privilegio por haber nacido donde nació. «Aquí la mayoría tenemos una familia que nos da referencias, un entorno que te educa, unos amigos que, si te ven hacer una tontería, te lo dicen. Eso no ocurre en todos lados. En algunos clubes de Argentina, por ejemplo, hay chavales que no van a entrenar porque tienen que salir a recoger cartón con su familia». Por eso, cuando ve a un chico que se compra una camiseta de Dior al llegar a Europa, no lo juzga. «No tienen educación financiera, no tienen ejemplos, no tienen red».