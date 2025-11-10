El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Herrera, eufórico tras vencer a River con Boca: «Como esto no hay nada... ni un derbi vasco»

El centrocampista disputa su primer clásico en Argentina y presenta a su padre ante la prensa

A. Mateos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:16

Comenta

Boca se llevó anoche el clásico del Clausura que se disputó en La Bombonera. Venció a River por dos goles a cero y Ander Herrera pudo disputar sus primeros minutos en el partido de los partidos del fútbol sudamericano. Jugó unos 20 minutos tras partir desde el banquillo.

La fiesta del equipo xeneize llegó después del pitido final. Siempre sabe bien ganar al eterno rival, pese a que este clásico liguero no tiene apenas trascendencia. Boca y River tienen encarrilada su clasificación para los play-offs, que determinarán quien es el campeón argentino, y en unos días se conocerán los cruces donde cada equipo se jugará el todo por el todo.

Después del clásico, Ander Herrera fue entrevistado en la televisión del club. A su lado estaba su padre, Pedro. El exfutbolista del Athletic cuenta que su fiebre por los xeneizes viene desde pequeño, cuando su padre viajaba a Argentina por trabajo y le enseñaba las canciones de 'la 12', la grada ultra de Boca Juniors.

«Este es un tarado del fútbol y de Boca. Me pedía cassetes con las canciones», cuenta Pedro. Su hijo le dio la razón y añadió que como un Boca-River, «no hay nada»: «Me tocó vivir partidazos. Derbis de Manchester, un United-Liverpool, un PSG-Olympique de Marsella... en España también el derbi vasco, Athletic-Real Sociedad... Partidazos que disfruté muchísimo, pero como esto no hay nada, la verdad».

