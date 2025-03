¿Dónde están los héroes de Manchester trece años después?

Juanma Mallo Sábado, 8 de marzo 2025, 02:02 Comenta Compartir

8 de marzo de 2012. Hace trece años. El Athletic de Marcelo Bielsa conquistó Manchester en aquella Europa League inolvidable. El cuadro rojiblanco tumbó al United en una exhibición futbolística que permitió a los bilbaínos casi sentenciar la eliminatoria de octavos de final de la Europa League. Jugaron trece futbolistas y con la marcha de Óscar de Marcos el próximo verano, el vestuario rojiblanco se quedará huérfano de los héroes de Old Trafford. ¿Qué ha sido de ellos? ¿De Iraola, el capitán, Iraizoz, Llorente, Muniain...?

Marcelo Bielsa 69 años Seleccionador de Uruguay

Marcelo Bielsa (Rosario, 69 años) supo extraer el máximo a la plantilla del Athletic durante aquella temporada. Muchos futbolistas nunca hubieran imaginado jugar dos finales, firmar una exhibición como la de Manchester o la de Gelsenkirchen, contra el Schalke 04 de Raúl. Aunque fue una campaña inolvidable, los futbolistas acabaron fundidos, tanto en el aspecto físico como en el mental. De ahí que el siguiente ejercicio resultara complicado y su produjo la marcha del argentino. Desde entonces, 'El Loco' ejerció su magisterio en el Olympique de Marsella, el Lazio -dos días duró-, el Lille -menos de cinco meses-, el Leeds United y la selección de Uruguay, donde está ahora mismo.

Gorka Iraizoz 43 años Entrenador del Gernika

Gorka Iraizoz (Pamplona, 43 años) abandonó el Athletic en 2017. «Estoy feliz de dejar un trozo de mí en este club tan especial. El Athletic es mi familia», confesó en la rueda de prensa en la que habló de su adiós. Estaba emocionado, no pudo contener las lágrimas en un emotivo acto despedida. De Lezama se marchó a Girona durante dos temporadas. En 2019, colgó los guantes, pero no cerró las puertas de los vestuarios. En junio de 2020, se unió al Barakaldo como entrenador de porteros junto a Aitor Larrazabal. Más tarde dirigió al juvenil fabril. Con el exlateral izquierdo, en este caso como segundo entrenador, el navarro también estuvo en el Gernika y en la SD Logroñés. Desde el pasado verano entrena al Gernika, de Segunda Federación. Separado de la influencer Carmen Estéfano, tiene tres hijas.

Andoni Iraola 42 años Entrenador del Bournermouth de la Premier League

Andoni Iraola (Usurbil, 42 años) dejó el Athletic en el verano de 2015 para vivir la experiencia americana. Se marchó al New York City. Coincidió con David Villa, Frank Lampard y Andrea Pirlo. A finales de 2016, anunció que dejaba el balón, pero no se olvidó del fútbol. Ni mucho menos. Se enroló en el Antiguoko, el equipo en el que creció y se formó. A continuación se marchó a Chipre para dirigir al AEK Larnaca, con el que ganó la Supercopa del país, luego pasó por el Mirandés de Segunda, el Rayo de Primera y aterrizó en el verano de 2023 en el Bournemouth de la Premier League. Su objetivo era mantener a los ingleses en la máxima categoría y lo cumplió con crecer: logró el récord histórico de puntos de la entidad del sur de Inglaterra. Esta temporada sigue por el mismo camino y el equipo está en puestos de la parte media alta de la tabla. El guipuzcoano, el entrenador ansiado para el Athletic para muchos, tiene contrato hasta 2026.

Javi Martínez 36 años Juega en el Qatar Sports Club

Javi Martínez (Ayegui, 36 años) no duró mucho en el Athletic después de aquel año mágico, en el que se disputaron dos finales, la de la Europa League y la de la Copa. Se marchó en el verano de 2012, en la primera ventana de fichajes posibles tras la exhibición en Old Trafford, al Bayern de Múnich. A cambio, Ibaigane recibió 40 millones de euros. En Múnich, ganó dos Ligas de Campeones, un Mundial de clubes y nueve bundesligas, entre otros trofeos. Muchas veces en el radar del Athletic para una posible vuelta, cauando terminó su vinculación al equipo bávaro se marchó a Qatar, al Qatar Sports Club. Allí sigue, vive con sus cuatro hijos y su esposa, Aline Brum. También participa, de vez en cuando, en las retransmisiones de partidos de la Liga de Campeones.

Mikel San José 35 años Retirado desde 2022

Mikel San José (Pamplona, 36 años) se retiró del fútbol en el verano de 2022. Su último equipo fue el Amorebieta. Dolido porque se quedó a tres partidos de los 400 duelos con el Athletic, el internacional con España abandonó Bilbao en el verano de la pandemia. Regresó a Inglaterra, al Birmingham City -antes había militado en el Liverpool- y desde allí vino a casa, al Amorebieta. La espalda la ha torturado durante casi todo su carrera, con dos hernias desde los 21 años. Sin embargo, llegó a jugar una Eurocopa con España y ganar la Supercopa de 2015. Reside en Berango con su pareja y sus dos hijos.

Jon Aurtenetxe 33 años Un trotamundos que está en el Amorebieta

Jon Aurtenetxe (Amorebieta, 32 años) fue habitual esa temporada con Marcelo Bielsa, y también disputó una buena cantidad de encuentros en la siguiente. Sin embargo, a partir de ahí su partipación bajó. De hecho, el primer curso de Ernesto Valverde estuvo cedido en el Celta. Luego regresó al Athletic para jugar siete duelos más y a partir de 2015 fue habitual que hiciera las maletas. Sus destinos: Tenerife (cedido), Mirandés (ya libre), Dundee escocés, Amorebieta, Adelaide Comets australiano, Atlético Baleares, Las Rozas, Miedź Legnica de Polonia, SD Logroñés y vuelta a casa al Amorebieta este verano en busca de la permanencia en Primera Federación.

Ander Iturraspe 35 años Retirado del fútbol y con varios negocios

Ander Iturraspe (cumple este sábado 36 años) resultó una pieza esencial en el centro del campo del Athletic con Marcelo Bielsa y, más tarde, con Ernesto Valverde. Con un brutal talento, al futbolista de Abadiño le faltaba continuidad, era inconstante y sufría desconexiones un tanto desquiciantes. Se fue del Bilbao en el verano de 2019 y fichó por el Espanyol. Allí terminó su carrera en el año de la pandemia. Desde entonces, ha abierto varios negocios en Durango: restaurantes (Iruko y Sushi Gallery), un centro de entrenamiento (Ekana)... Y también juega al pádel -posee un club en Iurreta (Padelko)- y dicen los que le han visto que no lo hace nada mal. Tiene un hijo.

Óscar de Marcos 35 años El último superviviente

Óscar de Marcos (Laguardia, 35 años) es el único miembro de la actual plantilla de Ernesto Valverde que vivió aquel encuentro inolvidable sobre el terreno de juego. Además, anotó una diana. Sin embargo, el pasado 19 de febrero, el lateral alavés anunció que lo dejaba al final de temporada. Se marcha el último superviviente, un hombre que ha marcado una época como rojiblanco y que persigue el sueño de ganar la Europa League en San Mamés el próximo 21 de mayo. Se irá como el segundo futbolista con más partidos en la historia del club, por detrás de Iribar. Tiene tres hijos.

Ander Herrera 35 años Se marchó, volvió, se fue de nuevo... Y ahora en Boca

Ander Herrera (Bilbao, 35 años) abandonó el Athletic en dirección a Manchester en el verano de 2014. Estuvo allí cinco temporadas, luego se marchó al Paris Saint-Germain y, desde allí, volvió a Bilbao para volar en enero a Buenos Aires para cumplir un anhelo que perseguía desde pequeño: jugar en Boca Juniors. En su periplo internacional entre Inglaterra y Francia, el centrocampista ganó dos veces la liga y la copa galas, una Europa League, una FA Cup, la Supercopa inglesa... En Bilbao, se llevó la Copa del Rey. A Argentina se ha ido con su mujer Isabel Collado y sus dos pequeñas.

Markel Susaeta 37 años Retirado después de tres aventuras exóticas

Markel Susaeta (Eibar, 37 años) jugó 507 partidos con el Athletic. Abandonó Lezama en 2019 no sin cierta polémica: ni siquiera quiso saber qué contenía la oferta de renovación del club después de unos meses de «controversia», como él mismo dijo. «A pesar de que mi sueño era ser un One Club Man del Athletic, las circunstancias no han ayudado a que esto suceda», indicó en un comunicado. De Bilbao se marchó al Melbourne City australiano, luego al Gamba Osaka japonés y se retiró en el Macarthur, también de Australia, acompañado de su amigo de toda la vida Beñat Etxebarria. Siempre discreto, vive en Bilbao y el pasado fin de semana se estrenó con los veteranos del Athletic; cómo no, junto a Beñat.

Iker Muniain 32 años Vive el sueño argentino en San Lorenzo

Iker Muniain (Pamplona, 32 años) levantó la Copa del Rey, junto a Óscar de Marcos, en el estadio de La Cartuja y poco después anunció que no iba a continuar en el Athletic. Con menos protagonismo en los últimos tiempos, pero siempre con una actitud intachable, el navarro se echó a un lado. Despedido en San Mamés en un acto con 20.000 espectadores, el de la Txantrea fichó por San Lorenzo de Almagro argentino. Su corazón había sido de River Plate, pero al final se enroló en otro equipo de Buenos Aires. Desde que llegó, se ganó a los hinchas de 'El Ciclón'. Tiene dos hijos, el mayor Iker, sigue los pasos de su progenitor y ya está en el Athletic.

Fernando Llorente 40 años Una salida rodeada de polémica y retirada en el Eibar

Fernando Llorente (Rincón de Soto, 40 años) se fue del Athletic al año siguiente de la gesta de Manchester después de una serie de polémicas entre el jugador y la directiva de Josu Urrutia. Todavía hoy en día, el delantero echa la vista atrás y reprocha sus formas al órgano de gobierno rojiblanco. Sea como fuera, él se marchó a la Juventus -como Javi Martínez en 2012 se proclamó campeón de Europa y dos años antes del mundo-, donde tuvo cierta continuidad las dos primeras temporadas: jugó 90 partidos y anotó 27 goles. Se marchó al Sevilla, luego al Swansea City, más tarde al Tottenham, al Udinese, al Napoles... Hasta que se retiró en el Eibar. Reside en San Sebastián con su mujer y sus cuatro hijos y es un habitual del pádel. También ejerce de modelo para, entre otras marcas, Silbon.

Gaizka Toquero 40 años Propietario de una agencia de fútbol, proyectos en India y comentarista

Gaizka Toquero (Vitoria, 40 años) salió a Old Trafford en el minuto 81 por Fernando Llorente. Fue su última gran temporada en Bilbao, con 56 partidos y cinco goles. En el verano de 2015, se marchó al Alavés. Estuvo dos campañas, con gran protagonismo la primera, y se retiró en el Zaragoza. La rodilla no le permitió continuar en activo. Eso sí, no se ha desvinculado del fútbol. Es comentarista de DAZN, y es el responsable de Toquero Sport, una agencia de fútbol que ofrece una academia de alto rendimiento, servicio de consultaría a clubes... También lidera varios proyectos en India para ayudar a niños con pocos recursos.

Iñigo Pérez 37 años Entrenador del Rayo tras ser segundo de Iraola

Iñigo Pérez (Pamplona, 37 años) apareció en el minuto 84 en el césped de Old Trafford. En los últimos instantes. Se ganó a Bielsa gracias a su pundonor, a que en un entrenamiento empezó a sangrar, el argentino le dio permiso para irse, pero él continuó en el césped. A la temporada siguiente, se marchó cedido al Mallorca, luego pasó por el Numancia y terminó en Osasuna: estuvo cuatro campañas. Fue segundo técnico de Andoni Iraola en el Rayo. Cuando el guipuzcoano se marchó a Inglaterra, él le acompañó pero no puedo ejercer de manera efectiva. En febrero de 2024, cogió las riendas del cuadro vallecano y le mantiene en la parte alta-media de la clasificación, con aspiraciones a Europa.

El resto de convocados

Raúl Fernández: Sigue jugando. Ha pasado por varios equipos -Numancia, Racing, Valladolid, UD Las Palmas- y ahora está en el Mirandés. Es el titular de uno de los equipos revelación en Segunda.

Koikili Lertxundi: Retirado. Se presentó a las elecciones de la Federación Vasca de Fútbol y no salió elegido. Trabaja en varios proyectos a favor del euskera en el deporte.

Borja Ekiza: Retirado. Jugó en equipos de Chipre, Ucrania... Terminó su carrera donde todo empezó, en Navarra, en equipos de divisiones inferiores.

David López: El riojano se marchó a Inglaterra, al Brighton, y ahí empezó un periplo por múltiples equipos: Luego, Huesca, UMCA Murcia, Novelda, Intercity, Eldense, Callosa, Churra, Caravaca. Incluso jugó la Kings League, el torneo organizado por Piqué e Ibai Llanos: la ganó con los Saiyans gracias a que anotó un gol de oro.

Ibai Gómez: Después de dejar el Athletic, se fue al Alavés, donde jugó la final de la Copa del Rey. Regresó a Bilbao. Desde aquí, se fue a Irán, al Foolad, estuvo en el Deportivo y se retiró en el Santutxu. Allí continuó su carrera de entrenador -ya dirigió a varios equipos inferiores del club que preside su padre Mitxelo-, en el juvenil. Ahora despunta en el Arenas de Segunda Federación, junto a Fernando Amorebieta.

