El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Varios jugadores del Athletic aprovechan la mañana para dar un paseo por el centro de Newcastle
J.O.L.

Los hermanos que viajan en silla de ruedas por Europa para animar al Athletic

Mari José y Juantxu García estuvieron en Dortmund e hicieron todos los desplazamientos de la pasada Europa League

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

Los hermanos bilbaínos María José y Juantxu García, miembros de la peña inclusiva Denon Athletic, están en el estadio del Newcastle. «Queremos ver cómo es ... la accesibilidad», explican a este periódico mientras se dirigen a su puerta. Les acompañan su hermana Mari Carmen y su prima Estitxu Ibarretexe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  4. 4

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  5. 5

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  6. 6

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  7. 7

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  10. 10

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los hermanos que viajan en silla de ruedas por Europa para animar al Athletic

Los hermanos que viajan en silla de ruedas por Europa para animar al Athletic