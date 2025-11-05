Los hermanos que viajan en silla de ruedas por Europa para animar al Athletic

Los hermanos bilbaínos María José y Juantxu García, miembros de la peña inclusiva Denon Athletic, están en el estadio del Newcastle. «Queremos ver cómo es ... la accesibilidad», explican a este periódico mientras se dirigen a su puerta. Les acompañan su hermana Mari Carmen y su prima Estitxu Ibarretexe.

Estos hermanos acostumbran a ir a los partidos europeos del Athletic. «Estuvimos en Dortmund, hemos venido a Newcastle, tenemos cerrado Praga y creo que iremos a Bérgamo», explica Mari José. Y el curso pasado completaron el circuito de viajes en la Europa League.

«El viaje ha sido bastante bueno. Fuimos de Bilbao a Alicante en coche. Allí quedamos con nuestra prima, que venía de Ibiza, y pasamos la noche. Y tomamos un vuelo directo hasta Newcastle», rememora ella.

«No es fácil viajar en nuestras circunstancias. Dependemos de la asistencia en los aeropuertos, que te tienen que ayudar. Pero si vas con alegría a los desplazamientos del Athketic, ningún problema es duro», indica Juantxu. «Para nosotros el Athletic lo es todo, enfocamos nuestra vida en él», reusme.

María José puso un 1-1 en la porra de la peña, pero en Newcastle se viene arriba: «1-3 también estaría bien».