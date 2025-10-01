El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la entrevista con el aficionado rojiblanco. RN

Heiko, bávaro y fiel seguidor del Athletic: «Me hice aficionado porque es una familia»

El diario local RN le ha entrevistado en la previa del choque ante el Dortmund

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:30

La prensa alemana se hace eco de la pasión del Athletic más allá de Bilbao. El diario Rurh Nachrichten. Lo hace a través de la historia de Heiko, un joven natural de Múnich que se ha hecho athleticzale enamorado por su filosofía única. Un periodista local ha aprovechado su manejo del alemán para charlar con él en la previa del partido.

«Soy de Múnich. Tengo aquí a un amigo de Bilbao, es de Uribarri. Yo iba a menudo a Bilbao y dicen en Bilbao que si has estado allí una vez y quieres formar parte del club, perteneces a él», explicaba este aficionado rojiblanco. «Nunca fui muy aficionado al fútbol, ​​pero Bilbao me llamó la atención porque es una familia. Me hice del Athletic gracias su familia, de amigos, de muchas visitas a Bilbao», explica Heiko.

Este aficionado acudirá al Iduna Park. «Lo principal es que el ambiente sea bueno, que todos nos divirtamos y bebamos juntos. El Dortmund es realmente un equipo muy bueno», esperaba. Eso sí, no era muy optimista con el resultado. «Creo que será 3-1 para el Dortmund», confesaba.

