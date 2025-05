Guruzeta ruge en la noche perfecta

Robert Basic Bilbao Viernes, 16 de mayo 2025, 00:37 Comenta Compartir

Gorka Guruzeta se reencontró este jueves con el gol después de casi tres meses de sequía, en la que ha pasado por una travesía en el desierto hasta que llegó el partido del Coliseum. Fue allí, en el campo del Getafe, donde el delantero acabó por fin con su mala racha tras 80 días sin ver la puerta rival. Abrió la lata en el minuto 76 y asfaltó el camino hacia la Champions, sellada definitivamente por Dani Vivián en la recta final del choque. Pero fue el guipuzcoano quien se quitó un peso de encima en una noche especial porque el Athletic volverá a jugar la máxima competición de clubes europea por tercera vez desde 1998, y lo hará en el formato nuevo junto a otros 35 equipos. Lo celebró con ganas el donostiarra, grito de liberación, abrazado por sus compañeros, conscientes de lo mucho que necesitaba anotar.

Lo hizo después de perdonar dos ocasiones –la primera la mandó a las nubes desde el corazón del área y en la segunda no conectó bien un magnífico pase de Vesga–, pero a la tercera fue la vencida. Jauregizar metió un buen balón a Berenguer, quien lo controló mal y fue cortado por Duarte, pero el central se cayó, lo dejó franco y Guruzeta no se lo pensó dos veces. Remató de primeras con la zurda ajustado al palo derecho. La pelota dio en la madera y entró en la red. Lo festejó con rabia, aliviado, porque llevaba sin marcar desde finales de febrero. Entonces anotó ante el Valladolid y no volvió a hacerlo hasta este jueves frente al Getafe, al que condenó a seguir peleando por la salvación y al mismo tiempo puso la alfombra roja a su equipo para ir a la Champions. «Por suerte ha entrado. Nos ha venido muy bien para resolver el partido», dijo el punta, que acumula siete dianas en la Liga.

Defensa Dos goles encajados en los últimos nueve partidos de Liga

El Athletic volvió a justificar su condición de equipo menos goleado de la Liga (26). Los rojiblancos solo han encajado dos tantos en los últimos nueve partidos del campeonato de la regularidad. El Real Madrid y el Rayo Vallecano han sido los únicos que han sido capaces de batir a Unai Simón, que en el Coliseum encadenó la cuarta portería a cero en su torneo, mientras que Sevilla, Osasuna, Villarreal, Las Palmas, Real Sociedad, Alavés y Getafe se estrellaron contra la pared bilbaína.

Dani Vivián Cuarto gol del central rojiblanco

Apareció de la nada para marcar el segundo gol del Athletic y certificar la clasificación para la Champions. Dani Vivián empujó el balón a la red en el minuto 89 y rubricó su cuarto tanto en la Liga, lo que le convierte en el sexto máximo anotador del equipo en solitario. Compartía la plaza con Aitor Paredes, suplente en el Coliseum, pero ahora es suya. Por delante únicamente tiene a Sancet (15), Guruzeta (7), Iñaki Williams (6), Berenguer (5) y Nico Williams (5).

Ernesto Valverde Celebra sus 450 partidos en el Athletic con un triunfo especial

Ernesto Valverde cumplió en Getafe su partido 450 como entrenador del Athletic. Lo hizo de la mejor manera posible, con una victoria que significó el retorno de su equipo en la Champions. El técnico del conjunto bilbaíno acredita un balance de 211 victorias (46,8%), 106 empates (23,6%) y 133 derrotas (29,6%) en sus tres etapas en el banquillo de San Mamés, donde se espera que continúe el año que viene. No sería nada raro que Ibaigane anuncie en breve la renovación de Txingurri. Él no quiso avanzar nada en sus últimas comparecencias, pero pidió «tranquilidad» y dio a entender que la fumata blanca solo sería cuestión de tiempo. Empezaría de esta manera su décima campaña al frente del club de su vida.

¿La mano de Alderete fue merecedora de pena máxima?

Descifrar el criterio arbitral a la hora de sancionar –o no– un penalti por mano es más complejo que interpretar un jeroglífico. Hubo una de Alderete a pase de Berenguer, que reclamó el navarro y media plantilla del Athletic. El central la tenía separada del cuerpo y hubo impacto de la pelota, tal vez con un rebote previo en el otro brazo del propio defensa, pegado al cuerpo, que cortó la trayectoria del esférico, por lo que se paró el duelo desde la sala VOR. Cuadra Fernández aguardó instrucciones y finalmente no fue a la pantalla. Mandó seguir. ¿Hubo pena máxima? Es posible, y se señaló más de una por mucho menos. Al final no hubo que acordarse de esta jugada porque entre Guruzeta y Vivián aseguraron los tres puntos.