Gurban Gurbanov, el entrenador eterno

Cuando el Qarabag se clasificó para la liguilla de la Champions tras eliminar en la ronda decisiva al Ferencvaros (5-4 en el global), Gurban ... Gurbanov (Zagatala, Azerbaiyán, 1972) entraba de inmediato en la historia de la presente edición para 'disgusto' de Diego Pablo Simeone. El técnico del club azerí desbancaba al Cholo como el preparador de la Champions con más temporadas consecutivas al frente de un equipo. En concreto, Gurbanov lleva entrenando al Qarabag desde 2008, tres más de las que lleva Simeone en el Atlético.

Era la carta de presentación de un entrenador que ya es una referencia del fútbol de Azerbaiyán, indiscutible y 'eterno' al frente del Qarabag, con el que ya ha roto la barrera de los 800 encuentros oficiales, superada recientemente (suma 802). De su mano han llegado los principales éxitos de la entidad azerí y ahora mismo está enfrascado en una nueva y apasionante aventura, la de llevar al Qarabag lo más lejos posible en la liguilla de la Champions.

Gurbanov tuvo una larga trayectoria como delantero en diferentes clubes de Azerbaiyán, Georgia y Rusia. Debutó en el Energetik FC azerí en 1988 y colgó las botas en el Keshla FK en 2006, pasando por una docena de clubes y curiosamente ninguno fue el Qarabag, a donde llegó dos años después. En su palmarés aparece el título de máximo goleador de la liga de Azerbaiyán en 1996-97 con 25 goles, y en 2003 fue nombrado Jugador del Año de su país. Además, es el máximo goleador de la historia de la selección con 14 tantos en 68 apariciones, registro que lo ha igualado Emin Mahmudov.

Poco tardó Gurbanov en trasladar sus conocimientos futbolísticos a un equipo porque nada más cerrar su etapa como futbolista el Neftchi Bakú le reclamó como técnico en la 2006-07. Y al comienzo de la 2008-09 llegó la llamada del Qarabag.

Que encajó en el club como un guante sería decir poco. Porque allí ha batido todos los registros del fútbol de su país y ha hecho historia en competiciones internacionales. Le costó ganar la primera liga –se hizo esperar hasta la 2013-14–, pero desde entonces solo el Neftchi Bakú en la 2020-21 fue capaz de romper el dominio del Qarabag, que acumula 11 de las 12 últimas ligas. En 2017 se convirtió en el primer equipo azerbaiyano en alcanzar la fase de grupos de la Champions y ahora ha vuelto a hacer historia.

Prácticas en el Barça

En una entrevista Vasif Agamírov, periodista del canal CBC Sport, desveló que «tras recibir el carnet de entrenador, Gurbanov estuvo haciendo prácticas en el Barcelona, eso dejó una impronta en su estilo en el Qarabag». Un estilo de juego que se distancia de lo que se practica en el país y lo acerca al de los principales clubes del continente, formando un grupo solidario, de presión alta, de rápidas transiciones y donde las bajas de cada temporada se sustituyen por piezas que encajen para que la maquinaria de Gurbanov siga funcionando.