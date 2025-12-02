El guion perfecto para una gran noche: así derrotó el Athletic al Madrid hace un año

Carlos Nieto Martes, 2 de diciembre 2025, 00:46 Comenta Compartir

No hay un partido que importe más en el seno rojiblanco que la visita del Real Madrid y no hubo mejor guion que el de la última vez que los blancos acudieron a San Mamés, hace justo un año. En las mismas fechas y condicionantes –se adelantó la jornada programada en la misma semana que la Supercopa, en enero–, rojiblancos y merengues se vieron las caras en una Catedral que entonces reflejó la cuarta mejor entrada de su historia: 51.634 espectadores. El récord se dio en abril de este año, con la visita del Rangers en cuartos de Europa League: 52.114. Este miércoles (19 horas) se reflejará otra marca para el recuerdo. Apenas quedan localidades a la venta y serán pocos los socios que pasen por alto el clásico número 249 en más de un siglo de cruces.

Lo que sucedió el 4 de diciembre de 2024 fue una avalancha de los bilbaínos ante su acérrimo rival. El equipo de Ernesto Valverde rompió una racha de nueve años sin ganar a su contrincante en Liga y dio toda una lección de entrega, compañerismo y fe para pasar por encima del Madrid, no por ello sin la oportuna dosis de sufrimiento derivada de lo apretado que estuvo el marcador y de que la victoria no se cerró hasta el minuto 81, cuando Guruzeta aprovechó un clamoroso error de Fede Valverde en la salida de balón antes de definir a la perfección ante los largos brazos de Courtois.

9 años (2015-2024) pasó el Athletic sin ganar al Real Madrid sin contar Copa y Supercopa

Llegó de la forma más absurda, pero se hizo justicia. El Athletic, sin acumular ocasiones de forma ostentosa, no permitió en ningún momento que el Madrid se sintiera cómodo ni llevara la iniciativa. Sin embargo, los de Carlo Ancelotti estuvieron cerca de llevarse el gato al agua. Agirrezabala, entonces titular por delante de Unai Simón en unas fechas en las que Txingurri afrontaba en cada comparecencia preguntas al respecto, salvó el tanto de Rodrygo en la jugada anterior al tanto de Guruzeta, una parada que llegó poco después de que el guipuzcoano, hoy cedido en el Valencia, despejara mal un chut de Mbappé que Bellingham convirtió en el 1-1 en el minuto 78. La segunda parte fue trepidante, un toma y daca desatado una vez se puso por delante el conjunto local.

Dinámicas opuestas Los rojiblancos estaban en una gran racha y ahora se muestran vulnerables, como les pasa a los blancos

Lo hizo el Athletic por medio de Berenguer en el 52. El navarro fue el más listo de la clase al empujar en el área pequeña un rechace de Courtois al centrochut de Iñaki Williams, uno de esos envíos venenosos tan difíciles de defender. La euforia se desbordó poco después, cuando Agirrezabala, después de atropellar a Rudiger, adivinó el tímido penalti ejecutado por Mbappé, negado en su bautismo en La Catedral. Le anularon un tanto por fuera de juego al astro francés, que mañana tendrá una segunda oportunidad de doctorarse en una de las plazas grandes de la Liga. El Athletic, de hecho, es el único club español ante el que no ha anotado ni asistido.

Ampliar Piña rojiblanca tras el definitivo tanto de Guruzeta para el 2-1. Jordi Alemany

«En San Mamés toqué fondo», reconoció después el de Bondy, que tras un inicio irregular con la camiseta blanca se desató para terminar el curso como el mejor goleador de Europa, posición idéntica a la que ocupa ahora con catorce dianas, las mismas que todo el Athletic en otras tantas jornadas. Mbappé llega a San Mamés erigido en el líder del nuevo Madrid de Xabi Alonso, un equipo que viene de conceder tres empates seguidos que le han hecho perder el liderato y que sigue sin saber a qué juega exactamente.

Racha dorada

Le acompañará una constelación de estrellas entre las que se encuentran Bellingham y Vinicius. El inglés ha anotado en sus dos visitas a Bilbao –la primera de ellas en su debut de blanco–, mientras que el brasileño se perdió la última por lesión y sigue sin ver portería ante los rojiblancos. No será por no haberlo intentado porque ya ha disputado trece clásicos; solo hay cinco equipos a los que se ha medido más veces.

Se trata de un partido con dinámicas opuestas al de hace un año. Entonces el Madrid venía de ganar una y otra vez para acercarse al Barcelona, líder, mientras que el Athletic se encontraba en una pletórica racha de resultados que le llevó a ocupar la cuarta plaza, posición de la que ya no se bajaría para asegurar su presencia en la actual Champions. Aquella victoria fue una de las seis que los rojiblancos enlazaron y uno de los quince partidos que acumularon invictos. San Mamés era una fortaleza. Por entonces solo el Atlético, en agosto, había logrado los tres puntos en La Catedral, justo un año después de la anterior derrota, precisamente ante el Madrid, en el mencionado estreno dorado de Bellingham. Esta temporada ya son tres equipos –Alavés, Arsenal y Getafe– los que se han llevado la victoria de Bilbao.