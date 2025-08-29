El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol

El luchador ha subido a las redes sociales una foto con un dorsal a la espalda conocido para la afición rojiblanca

G. C.

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:26

Más allá del ring, Ilia Topuria ha mostrado en varias ocasiones su pasión por el fútbol. El campeón de la categoría de peso pluma de la UFC ha dejado claro en varias ocasiones que le tira el Real Madrid, pero eso no le impide mostrar debilidades por otros equipos y jugadores. Uno de los últimos, un viejo conocido de la afición del Athletic.

Resulta que el hispano-georgiano ha subido una historia en su perfil de Instagram en la que se le ve jugando una pachanga con sus amigos. El dorsal que luce no ha pasado desapercibido para la afición del Athletic. Es el '14' de Dani García, centrocampista que actualmente milita en el Olympiacos de Mendilibar y defendió la elástica rojiblanca entre 2018 y 2024.

De color negro y con una ikurriña justo debajo del cuello, muchos han creído que se trata de una de las camisetas visitantes del Athletic. No es así. Algunos pequeños detalles confirman que se trata de una equipación que corresponde a la etapa de Dani García en Eibar, donde jugó durante seis temporadas antes de poner rumbo a Lezama. El logo de Puma, la firma que vestía por aquel entonces al cuadro armero, ha permitido confirmarlo definitivamente a numerosos usuarios de las redes sociales.

El propio futbolista ha compartido en su perfil de Instagram la foto del luchador. Nunca ha trascendido si ambos guardan algún tipo de relación, aunque queda claro que al centrocampista le ha hecho ilusión el guiño del hispano-georgiano.

