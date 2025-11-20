El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico trata de superar a Eric García ante la mirada de Lamine Yamal en el encuentro disputado en San Mamés la pasada campaña. Manu Cecilio

Las grietas del Barça de Flick

Los problemas con la defensa adelantada y una presión en campo rival menos asfixiante que el curso anterior abren las posibilidades del Athletic en el Camp Nou

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

La tan manida frase de que las estadísticas están para romperse queda bien de cara a la galería, pero lo realmente importante para conseguirlo es ... emplear las armas adecuadas que lo hagan posible. En el caso del Athletic y su desplazamiento este sábado al Camp Nou, territorio inexpugnable los últimos 23 años –20 derrotas y tres empates–, los de Valverde han trabajado durante el parón para conseguir el antídoto que les permita que «el partido se juegue, aunque es difícil, a lo que nosotros queremos». De esa manera, «si no podemos conseguir los tres puntos sacar al menos uno», aseguró ayer en Lezama el segundo capitán rojiblanco, Iñigo Lekue, como declaración de intenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Platos creativos y una cuidada carta de vinos
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las grietas del Barça de Flick

Las grietas del Barça de Flick