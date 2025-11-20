Las grietas del Barça de Flick

La tan manida frase de que las estadísticas están para romperse queda bien de cara a la galería, pero lo realmente importante para conseguirlo es ... emplear las armas adecuadas que lo hagan posible. En el caso del Athletic y su desplazamiento este sábado al Camp Nou, territorio inexpugnable los últimos 23 años –20 derrotas y tres empates–, los de Valverde han trabajado durante el parón para conseguir el antídoto que les permita que «el partido se juegue, aunque es difícil, a lo que nosotros queremos». De esa manera, «si no podemos conseguir los tres puntos sacar al menos uno», aseguró ayer en Lezama el segundo capitán rojiblanco, Iñigo Lekue, como declaración de intenciones.

La teoría para intentar aprovechar las grietas del Barça de Hansi Flick está clara, pero ponerla en práctica con éxito en ambos lados del campo con jugadores de la talla de Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Alejandro Balde, Joules Kounde y compañía delante no será tarea fácil por mucho que el rival llegue con bajas significativas en la sala de máquinas. «Lamine es uno de esos futbolistas capaces de marcar diferencias e intentaremos que este sábado no lo haga, pero no es solo él. Cuentan con los mejores jugadores de Europa y del mundo», reconoció el lateral rojiblanco, que considera fundamental «mostrar solidez como equipo y llevar el plan de partido hasta el final» para no volver una vez más con las manos vacías.

El Barcelona llega con la sala de máquinas tocada. Sus dos mediocentros titulares, Pedri –el encargado de poner la pausa y la magia– y Frenkie de Jong son baja por lesión y sanción, respectivamente, y el técnico germano se verá obligado a buscar nueva pareja de baile. Son muchas las combinaciones que tiene a su alcance. Casadó, Dani Olmo, Fermín, Marc Bernal o también un Eric García que ya jugó en esa posición con Xavi. Sin descartar tampoco que el técnico apueste por alguno de los jóvenes valores del filial.

2001 fue la última vez que ganó el Athletic en Barcelona con goles de Urzaiz y Ezquerro

El meta Joan García y el extremo Raphinha, uno de los destacados tanto el curso pasado como en este arranque de competición hasta que se lesionó, ya están recuperados para medirse al Athletic, aunque no es seguro que salgan de inicio. Lo que no variará, seguro, el Barcelona es su sistema de presión alta y línea defensiva adelantada que tantos réditos le dio el curso pasado –Liga, Copa y Supercopa, además de alcanzar las semifinales de la Champions– y que este curso no funciona tan bien. Es algo innegociable para el entrenador germano.

«Todos los equipos lo saben y se preparan para contrarrestarlo, pero es difícil pillarles», reconoció Lekue al respecto. Los culés están sufriendo mucho más que el curso anterior con esa propuesta. Las razones son varias.

Grada hostil

Por un lado, la marcha de Iñigo Martínez al fútbol saudí ha dejado al equipo sin un líder atrás a la hora de marcar la línea del fuera de juego. La pareja Eric García-Cubarsí es la que más ha utilizado Flick, con alguna aparición de Ronald Araujo. Otro de los motivos que han abierto el debate en 'Can Barça' sobre la defensa adelantada es que los rivales han encontrado la forma de desactivarla: los jugadores de segunda línea. Así llegaron los tres goles que encajó en su visita al campo del Brujas la última jornada de Champions, así como otros muchos encajados este curso en el campeonato doméstico.

Plan El papel de los jugadores de segunda línea será fundamental para romper el fuera de juego

Los Nico, Berenguer, Sancet, Selton, en caso de que repita en el once, o Jauregizar pueden tener, por tanto, mucho que decir. Los centrocampistas rivales llegan más sueltos y más fácil, entre otros motivos porque la presión azulgrana que les permitía recuperar el balón en campo rival tras pérdida está lejos de la que exhibió el curso pasado.

Para contrarrestar las armas del Barcelona es determinante, precisamente, suministrarles de su propia medicina. Apretar arriba limitando así sus líneas de pase y que tengan que jugar de espaldas a portería. «Hay que recuperar la solidez de la temporada pasada y la competitividad durante los 90 minutos», reclamó Lekue sobre la «complicada» visita al Camp Nou. El Athletic ya sabe cómo desactivar las armas azulgrana y qué hacer para sacar provechó de sus puntos débiles, otra cosa es que lo consiga. Los Yamal, Rashford, Lewandowski y compañía apretarán mucho más que la grada en el regreso al Camp Nou, aunque con todo lo acontecido este verano con el 'caso Nico' «no nos pillaría por sorpresa un recibimiento hostil», lanzó Lekue.