El granadino que apoya al Athletic en Roma: «Me hice rojiblanco porque San Mamés me puso los pelos de punta»

Javi Márquez (20 años, granadino de Motril y estudiante de Magisterio). Espera a la puerta del lujoso hotel que el Athletic utiliza como cuartel general ... en Roma. Tiene un doble objetivo. Los autógrafos de sus ídolos Sancet y Unai Gómez. «Son los jugadores que más me gustan», confiesa.

«No soy del Athletic de toda la vida», confiesa. Se subió al barco rojiblanco hace una década. «Fui a ver un Athletic-Betis hace 10 años y el ambiente de San Mamés me puso los pelos de punta. Me transmitió una cosa que no me había transmitido ningún equipo. Ver así La Catedral llena, animando, me dejó flipando. La gente además fue muy amable. Todo genial», evoca.

Poco después el Athletic se presentó en Granada a jugar. «Fui a verlos, los jugadores se portaron conmigo, genial… Y de ahí hacia arriba».

Marquez organizó un viaje de vacaciones a Roma junto a su novia. Con todo en marcha conoció que el Athletic jugará aquí en los octavos de final de la Liga Europa. No se lo ha pensado. Se ha presentado en el hotel rojiblanco y va a animar a los suyos. «Estoy convencido de que pasaremos esta eliminatoria y jugaremos la final en San Mamés.».