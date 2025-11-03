Gontzal Suances, el héroe del Athletic en Newcastle hace 31 años, vuelve a Saint James Park: «Me cambió la vida»

Gontzal Suances tenía 22 años el 18 de octubre de 1994. Ese día, el Athletic afrontaba el partido de ida de dieciseisavos de final de ... la extinta Copa de la UEFA contra el Newcastle, el mismo rival que este miércoles espera a los bilbaínos en la Champions League (21.00 horas). El futbolista de Getxo no salió titular. Hasta ese momento solo había disputado cuatro encuentros vestido de rojiblanco. Pero aquella noche apareció en Saint James Park para revolucionar un duelo que la formación de Jabo Irureta perdía 3-0 en el minuto 57. El técnico irundarra le metió en el campo en el minuto 68, al rato asistió a Ziganda y poco después firmó el 3-2 en un duelo inolvidable para la hinchada vizcaína. Y para él, según comentó hace un año en una entrevista con la página web del club de Ibaigane. «Me cambió la vida», aceptó.

Este miércoles, 31 años más tarde, regresa a esta ciudad del norte de Inglaterra. Será el exjugador del Athletic que participe en el partido de Walking Football previsto para este miércoles al mediodía contra el Newcastle, como ocurrió con Carlos Gurpegui en Dortmund. El protagonista de aquella eliminatoria que provocó que se construyera una fuerte relación entre ambas entidades ha sido el elegido por el club rojiblanco como protagonista de este acto.

Por su cabeza pasarán muchos recuerdos de aquella noche que él mantiene fresca en su memoria. «Parece que fue ayer. No tengo la sensación de que haya pasado tanto tiempo. Lo que realmente me sorprende es el calado que tuvo en gente de nuestra quinta, que se mantiene. La gente joven, además, tiene Newcastle como referencia. Hubo un gran hermanamiento y hay mucho vínculo», miraba atrás Suances hace un año.

Estos días se verá esa enorme relación que existe entra las 'urracas' y los 'leones'. Más de 2.000 aficionados bilbaínos tomarán Newcastle, con el objetivo de que no se repita el resultado de aquel duelo de octubre de 1994 porque el equipo necesita una victoria. Entonces, eso sí, el cuadro inglés era muy distinto al actual que va en el puesto 13. «En aquella época era el equipo que iba líder -aportaba Suances-. El portero era Srnicek, internacional checo. Estaba Beresford, Peacock, Ruel Fox, Andy Cole... ¡Era un equipazo! El entrenador era Kevin Keegan. Que, por cierto, tengo una anécdota. En el Mundial de 1982 me firmó un balón porque estaban alojados en el Tamarises».

«Fue impresionante»

De vuelta a aquel encuentro, Suances asegura que siempre tuvieron la sensación de que fue un «partido muy abierto. También con el 3-0, no solo a partir del 3-0. Era un partido de ida y vuelta. Ellos cada vez que llegaban eran muy efectivos», evoca. Pero él salió en el 68 y dio otro aire a un Athletic que casi estaba eliminado. Asistió a Ziganda, ahora entrenador de la Cultural Leonesa, y marcó el 3-2, un tanto esencial para la vuelta puesto que entonces todavía valía doble el tanto marcado a domicilio.

Aquella noche se dio a conocer un nuevo futbolista. Un cachorro se convertía en león. «La repercusión de todo aquello la he vivido con el tiempo. Cambió mi vida para bien. Yo había ido sido muy athleticzale, había vivido las ligas, las copas... Verme envuelto en todo eso, ver cómo me llegaba la energía de la gente, me cambió la vida. De hecho, me ha dado más después. Ese sentimiento, inculcarlo a la gente de alrededor. A nivel de experiencia vital, fue impresionante». A la vuelta, Cuco anotó el gol que le permitó al Athletic pasar de ronda. A octavos. Pero en Parma, un garrafal error arbitral, un penalti no señalado, acabó con el sueño europeo.