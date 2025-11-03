El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Suances anotó de cabeza el valioso 3-2 en en Saint James Park.

Gontzal Suances, el héroe del Athletic en Newcastle hace 31 años, vuelve a Saint James Park: «Me cambió la vida»

El getxotarra salió al campo en el minuto 68 para dar una asistencia y anotar el 3-2 que permitió a los bilbaínos lograr un buen resultado para la vuelta

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

Gontzal Suances tenía 22 años el 18 de octubre de 1994. Ese día, el Athletic afrontaba el partido de ida de dieciseisavos de final de ... la extinta Copa de la UEFA contra el Newcastle, el mismo rival que este miércoles espera a los bilbaínos en la Champions League (21.00 horas). El futbolista de Getxo no salió titular. Hasta ese momento solo había disputado cuatro encuentros vestido de rojiblanco. Pero aquella noche apareció en Saint James Park para revolucionar un duelo que la formación de Jabo Irureta perdía 3-0 en el minuto 57. El técnico irundarra le metió en el campo en el minuto 68, al rato asistió a Ziganda y poco después firmó el 3-2 en un duelo inolvidable para la hinchada vizcaína. Y para él, según comentó hace un año en una entrevista con la página web del club de Ibaigane. «Me cambió la vida», aceptó.

