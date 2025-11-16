El golpe que sufrió Simón ante Georgia se queda en un susto El portero sufrió un pisotón y abandonó el estadio con una ligera cojera

I. O. Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:30

El pisotón que recibió Unai Simón el pasado sábado en el pie derecho en el partido de La Roja contra Georgia no reviste gravedad, según ... ha confirmado a este periódico un portavoz oficial de la Federación Española de Fútbol. El portero internacional había encendido las alarmas en el Athletic y en su entorno porque abandonó el estadio de Tbilisi con una ligera cojera. El lance pasó desapercibido durante el partido porque las cámaras no enfocaron al meta de Murgia cuando sucedió. Sin embargo, en unas imágenes difundidas por Teledeporte poco después de finalizar el encuentro de clasificación para el Mundial se le vio renqueante mientras caminaba, lo que había generado preocupación en el club rojiblanco. Sin embargo, una vez que los médicos de La Roja han comprobado el pie del futbolista, todo ha quedado en un susto.

A la selección le queda el partido de mañana frente a Turquía en Sevilla para sellar matemáticamente el pasaporte que le abrirá las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al que llegará como una de las favoritas. Habrá que ver si Luis de la Fuente apuesta de nuevo por Simón como guardián de la puerta de La Roja o da una oportunidad a David Raya, el portero del Arsenal. Los números del alavés en la fase de clasificación sin inmaculados. No ha recibido ni un solo gol. El sábado el Athletic visita al Barcelona (16.15 horas) después de la tercera ventana FIFA y Simón es indiscutible para Ernesto Valverde. Esta campaña lo ha jugado todo, los doce partidos de Liga y los cuatro de Champions.

