El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unai Simón, en un entrenamiento en Las Rozas. Efe

El golpe que sufrió Simón ante Georgia se queda en un susto

El portero sufrió un pisotón y abandonó el estadio con una ligera cojera

I. O.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:30

Comenta

El pisotón que recibió Unai Simón el pasado sábado en el pie derecho en el partido de La Roja contra Georgia no reviste gravedad, según ... ha confirmado a este periódico un portavoz oficial de la Federación Española de Fútbol. El portero internacional había encendido las alarmas en el Athletic y en su entorno porque abandonó el estadio de Tbilisi con una ligera cojera. El lance pasó desapercibido durante el partido porque las cámaras no enfocaron al meta de Murgia cuando sucedió. Sin embargo, en unas imágenes difundidas por Teledeporte poco después de finalizar el encuentro de clasificación para el Mundial se le vio renqueante mientras caminaba, lo que había generado preocupación en el club rojiblanco. Sin embargo, una vez que los médicos de La Roja han comprobado el pie del futbolista, todo ha quedado en un susto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  4. 4

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  5. 5

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  6. 6

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  9. 9 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  10. 10

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El golpe que sufrió Simón ante Georgia se queda en un susto

El golpe que sufrió Simón ante Georgia se queda en un susto