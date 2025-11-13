Los goles marcarán el camino al Athletic

Que el gol es cuestión de rachas es una evidencia. Las tienen los goleadores y las tienen los equipos. Estas últimas, por supuesto, son las ... más importantes para lo bueno y para lo malo. Al fin y al cabo, que un delantero habitualmente fiable frente a la portería rival atraviese un periodo de mala suerte y ofuscación es humano. Como lo es que todo le salga bien y marque hasta de carambola. Y es que los goles no salen de una máquina expendedora. Ahora bien, cuando es todo un equipo el que no ve puerta ni con gafas de aumento la cosa resulta más inquietante. Para empezar, porque significa que no es sólo un futbolista concreto el que se muestra rematadamente fallón sino unos cuantos más, como si en el grupo se hubiera extendido una epidemia de falta de puntería. Pero sobre todo porque con mucha frecuencia significa que algo funciona mal en la maquinaria del equipo. ¿O alguien discute que en la mayoría de los casos la cifra de goles está directamente relacionada con la calidad del juego?

Viene todo esto a cuento, por supuesto, de la sequía goleadora que sufre el Athletic esta temporada. Los rojiblancos salen exactamente a gol por partido: 12 en los 12 de Liga y 4 en los 4 de Champions. Son cifras muy pobres. Sólo 5 de los 20 equipos han marcado menos en el campeonato doméstico y sólo 6 de los 36 han marcado menos en la máxima competición continental. En los tres cursos anteriores, con el mismo entrenador y prácticamente los mismos jugadores, a estas alturas de la Liga los leones habían firmado 20, 21 y 18 goles. La mala racha actual es especialmente preocupante porque pone en cuestión la que ha sido una de las causas fundamentales de los éxitos de los rojiblancos en las dos últimas campañas.

El progreso del Athletic tras la llegada de Valverde está directamente relacionado con la recuperación del gol en unas cantidades propias de los equipos con vitola europea. No ha sido un proceso fácil. En su primera temporada, la mejora todavía fue leve. El equipo acabó con una racha nefasta de sólo 5 goles en las 8 últimas jornadas de Liga y no pudo entrar en Europa. Su cifra total –47– mejoró las de las cinco temporadas anteriores, pero no con la contundencia necesaria. Ésta llegó la campaña siguiente, la 2023-24, cuando los rojiblancos se fueron hasta los 61 goles y lograron entrar en Europa después de seis años de ausencia. Ya eran números de mucha enjundia. El Athletic, de hecho, no los había conseguido mejores desde que, en el curso 2013-14, también con Valverde en el banquillo, hizo 66, quedó cuarto y se clasificó para la Champions. Es cierto que el curso pasado la cifra bajó hasta los 54, pero es que la de tantos encajados se desplomó hasta los 29, cantidad histórica que sólo el Nápoles mejoró en todas las grandes ligas europeas.

Sin puntería

Hecho este repaso numérico podemos dar por sentado que, si no quiere firmar una temporada mediocre y quedar fuera de Europa, el Athletic está obligado a aumentar de forma muy considerable su producción realizadora. La triste media actual de un tanto por partido conduce por lo general a la depresión y, desde luego, a la angustia permanente de los aficionados, que no tienen un partido tranquilo. Las cinco victorias que llevan los de Valverde en la Liga, de hecho, han sido por la mínima. Ante esta situación, y viendo el calendario que le espera al equipo, una especie de cornisa en el Karakorum, no es extraño que haya mucha preocupación.

Y es que en el Athletic se están dando las dos circunstancias de las que hablábamos al comienzo del texto sobre las malas rachas de gol, es decir, las que corresponden a jugadores concretos y las que corresponden al colectivo y están relacionadas con la calidad del juego. Observar la lista de goleadores del equipo esta temporada resulta deprimente. Con decir que sólo Robert Navarro y Nico han marcado dos en Liga y el resto de los que han visto puerta –Sancet, Iñaki Williams, Jauregizar, Rego, Maroan, Paredes y Guruzeta– sólo han hecho uno, está dicho todo. El donostiarra, eso sí, al menos se ha consolado en la Champions con tres dianas. Y esto sin contar que Berenguer no se ha estrenado todavía, como tampoco lo han hecho los cuatro defensas que podemos considerar titulares. La realidad es que ninguno de los futbolistas de Valverde está acertado cara a puerta y el partido ante el Oviedo fue el último ejemplo. Un Athletic con una puntería normal, ni siquiera buena, hubiera goleado a los asturianos.

Por otro lado, como decíamos, tampoco el juego está respondiendo e invitando a perforar porterías rivales. En una mayoría de sus partidos, de hecho, la producción de ocasiones de los pupilos de Valverde ha sido muy baja, en algunas ocasiones casi nula. El equipo no encuentra la fluidez necesaria en su juego, su centro del campo se ve muchas veces superado, no termina de percutir por las bandas con la contundencia necesaria y está muy desafortunado en sus centros al área. Son muchos lastres juntos, una sequía que recuerda a la que se vivió en la primera vuelta de la última temporada de Marcelino –sólo 17 goles en 19 partidos– y que no invita al optimismo, la verdad, pensando en los choques que vienen contra el Barcelona, el Slavia Praga, el Levante, el Real Madrid, el Atlético y el PSG.