El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oihan Sancet celebra el gol de penalti que le marcó al Rayo en la segunda jornada. Es el único que ha hecho en lo que va de temporada. Ignacio Pérez

Los goles marcarán el camino al Athletic

El Athletic se enfrenta a la obligación inexcusable de elevar su pobre cuenta realizadora justo cuando su calendario se hace más complicado

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

Que el gol es cuestión de rachas es una evidencia. Las tienen los goleadores y las tienen los equipos. Estas últimas, por supuesto, son las ... más importantes para lo bueno y para lo malo. Al fin y al cabo, que un delantero habitualmente fiable frente a la portería rival atraviese un periodo de mala suerte y ofuscación es humano. Como lo es que todo le salga bien y marque hasta de carambola. Y es que los goles no salen de una máquina expendedora. Ahora bien, cuando es todo un equipo el que no ve puerta ni con gafas de aumento la cosa resulta más inquietante. Para empezar, porque significa que no es sólo un futbolista concreto el que se muestra rematadamente fallón sino unos cuantos más, como si en el grupo se hubiera extendido una epidemia de falta de puntería. Pero sobre todo porque con mucha frecuencia significa que algo funciona mal en la maquinaria del equipo. ¿O alguien discute que en la mayoría de los casos la cifra de goles está directamente relacionada con la calidad del juego?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los goles marcarán el camino al Athletic

Los goles marcarán el camino al Athletic