El golazo por la escuadra con el que Navarro se estrena en la Champions: «Llevaba dos semanas entrenándolo»

En un momento complicado del partido, cuando el Athletic comenzaba a perder fuerza, Robert Navarro emergió para cambiar el rumbo del encuentro y de la ... Champions rojiblanca con un gol impresionante.

Combita y a la escuadra.

𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 𝐃𝐄 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐍𝐀𝐕𝐀𝐑𝐑𝐎 ✨.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3deOtv7UCY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 22, 2025

El tanto llegó justo después de los cambios de Ernesto Valverde en busca de revitalizar al equipo y reforzar el ataque. Navarro apenas llevaba cinco minutos en el campo en lugar de un decepcionante Nico Williams.

El jugador fichado desde el Mallorca a coste cero se hizo con la pelota en la banda izquierda, maniobró hacia centro y sorprendió con un potente disparo desde el borde del área a la escuadra contraria. Al término del encuentro, ha confesado que no ha sido fruto de la casualidad. «Llevaba dos semanas entrenándolo, había tenido algún golpeo parecido pero no me había entrado. En Dortmund, tuve una para meter. Muy feliz por poder ayudar al equipo para sumar los tres puntos en Champions».

Navarro llegó al Athletic para aportar profundidad de banquillo y lo hace. No es titular, pero aporta mucho desde el banquillo, muy al estilo Berenguer.

Con contrato hasta 2030, Navarro es pieza clave en el Athletic. Ha jugado 11 de los 12 partidos y la firmada ante el Qarabag supone su segunda diana del curso. Tenía una asignatura pendiente, ser más goleador. La pasada campaña en el Mallorca sólo firmó un tanto. Por ahora dobla el registro y se revela como un jugador que tiene más gol de lo que parecía.