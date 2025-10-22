El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre

El golazo por la escuadra con el que Navarro se estrena en la Champions: «Llevaba dos semanas entrenándolo»

El atacante fichado a coste cero del Mallorca firma ante el Qarabag su segunda diana

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:47

En un momento complicado del partido, cuando el Athletic comenzaba a perder fuerza, Robert Navarro emergió para cambiar el rumbo del encuentro y de la ... Champions rojiblanca con un gol impresionante.

