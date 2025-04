Nico Williams, del «dudo que vengan más» a su segundo gol de cabeza para sentenciar el pase a semifinales

Javier Ortiz de Lazcano Jueves, 17 de abril 2025, 23:01 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

No fue un remate muy ortodoxo de Nico Williams, pero lo hizo a pocos metros de la portería y la pelota superó a Greif. Fue ... el pasado 9 de marzo ante el Mallorca. Y ahora, repite en el juego aéreo, una disciplina que no es su punto fuerte. «Es mi primer gol de cabeza en Primera. Dudo que vengan más. He cerrado los ojos y ha ido para adentro», aseguró entonces el pequeño de los Williams. Ante el Rangers repetiría poco más de un mes después.

Esta vez lo hizo de una forma más académica. De Marcos centró desde la banda derecha y el atacante rojiblanco entró muy decidido a buscar la pelota en el segundo palo. Es un tanto de oro, el que certificó la clasificación a las terceras semifinales europeas del Athletic. Nada que ver con aquella otra celebración. Contra el Mallorca se tocó la cara como si quisiera decir que había rematado con esa parte del cuerpo. De hecho, Gorosabel aseguró que su compañero marcó con la oreja alimentando de paso el debate sobre el gol. 🔨 Don Nicholas Williams Arthuer​.



El testarazo de la noche para desatar la locura en San Mamés.#UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/l0EmLDcaeU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 17, 2025 El gol que encarrilaba el pase ante el Rangers lo celebró con una breve carrera con los brazos abiertos. Al primero al que se encontró fue a su hermano, que calentaba junto al córner poco antes de saltar al terreno. Entre ellos fue la primera celebración antes de que llegaran sus compañeros. Luego Nico agradeció a su capitán De Marcos el magnífico centro que le colocó. El extremo tiene la Liga Europa como gran objetivo. Ha firmado cinco goles en este torneo, los mismos que en Liga. Sus grandes partidos en este torneo provocan que genere interés en otros clubes. Como indicó este periódico, Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal y Manchester United le siguen. Tiene contrato con el club y el deseo de la junta directiva rojiblanca en ampliarlo con un aumento de su ficha y de su blindaje de 58 millones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión