El gol que el VAR tardó tres minutos en dar al Athletic

Tres minutos pasaron entre que Bartra metió en propia meta un centro de Yuri Berchiche y el momento en el que el árbitro Isidro Díaz ... de Mera dio por bueno el tanto que adelantó al Athletic en La Cartuja.

Hubo momentos de desconcierto. Areso colocó un centro desde la banda derecha que Williams prolongó de cabeza en el centro del área. La pelota llegó a Berchiche, que controló y llegó hasta la línea de fondo. Desde allí lanzó un centro muy potente. Bartra, en el primer palo, lo desvió al interior de la red de Álvaro Valles.

El Athletic celebraba el gol cuando el árbitro castellano-leonés arrojó agua a la euforia. La jugada iba a ser revisada por el VAR, con Carlos del Cerro en Madrid. ¿Por qué? No quedó claro. Podía ser por un posible fuera de juego de Williams o uno posicional de Sancet, quien no llegó a intervenir en la jugada.

El gol del @AthleticClub para adelantarse en La Cartuja, cuestión de centímetros 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/bmyUwvXSB4 — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

El caso es que la diana entró en la portería de Valles en el minuto 59 y 15 segundos y que pasaron otros tres exactos hasta que el colegiado de campo y el del VAR resolvieron que estaba todo 'ok'. Díaz de Mera señaló en el 62 y 15 segundos el centro del campo para dar validez a la jugada.

Se acabó la incertidumbre de los protagonistas. En el banquillo del Betis se llegó a ver a un integrante del cuerpo técnico sacar una estampita y besarla en la confianza de que eso le ayudaría a anular el gol. No fue así. Y Berchiche, el mejor de los suyos, fue el protagonista del 0-1.