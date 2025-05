El Gobierno vasco revela que hubo «8 bilbaínos» detenidos en Manchester, «pese a no registrarse incidentes»

Julen Ensunza Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:41 Comenta Compartir

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco Bingen Zupiria reveló ayer que la Policía británica arrestó a un total de «ocho bilbaínos» en Manchester con motivo de la disputa de la vuelta de las semifinales del Europa League. Según se desprende de las palabras del responsable de Interior, estas detenciones no estuvieron relacionadas con el partido. «Aunque no hubo incidentes se produjeron muchas circunstancias no deseadas», apuntó en una entrevista concedida al programa Ser Deportivos Bilbao.

Y enfatizó a continuación que «me ha llegado una valoración muy positiva tanto por parte de club como de los responsables de la Policía de la ciudad por el excelente comportamiento que tuvieron los aficionados del Athletic en Manchester». En Old Trafford, no obstante, cerca de un centenar de aficionados rojiblancos vieron como se les impedía la entrada al estadio o se les expulsaba del mismo por tener localidades en zonas en la que había hinchas ingleses.

Zupiria explicó al respecto que el encuentro fue considerado de alto riesgo «y eso hace que se puedan adoptar algunas de las decisiones que tomó el Manchester como mover a personas que estaban en ciertas localidades». Por el momento, la final de la Europa League que disputarán el United y el Tottenham el próximo día 21 en San Mamés, no ha sido catalogado así. «Y si todo transcurre con normalidad no tiene porque considerarse de alto riesgo». Sin embargo, «tampoco voy a ocultar que tenemos cierta preocupación», reconoció poniendo el foco en los incidentes registrados la presente campaña en el entorno de La Catedral en los encuentros europeos, principalmente el día del partido de octavos de final ante la Roma, con los ultras locales como protagonistas.

Sin antecedentes

A la conclusión del choque ante los 'giallorossi', la Ertzaintza tuvo que desalojar la explanada del estadio porque radicales rojiblancos aguardaban la salida de los aficionados romanistas en busca de pelea. La jornada se saldó con una docena de detenidos por los incidentes contabilizados antes y después del choque. Asimismo, una quincena de agentes y dos vigilantes resultaron heridos en los altercados.

Sobre estos graves hechos, «que no han estado vinculados a la celebración de los encuentros», aclaró Zupiria, la información que maneja la Ertzaintza «es que estamos ante personas que no tienen antecedentes y que no responden a una motivación deportiva o futbolística. ¿A qué responden? Es algo que tendremos que aclarar con el tiempo, pero espero que no sea necesario y esto pare», enfatizó.

Responsables de la Policía Autonómica han mantenido reuniones con cuerpos de seguridad de Gran Bretaña y también de Baviera –la final de la Champions de este año se celebra en Munich–, con el objetivo de aplicar las mejores prácticadas en la final de San Mamés de la próxima semana.