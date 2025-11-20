El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou

Los bilbaínos se enfrentan este sábado al Barcelona en el estreno del renovado campo culé

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

El Athletic ha tenido un gesto con los socios que se habían inscrito para el sorteo de entradas para el duelo contra el Barcelona que se celebrará este sábado en el renovado Camp Nou (16.15 horas). Alrededor de 600 personas se habían apuntado para acudir a este encuentro, pero el pasado lunes se llevaron un chasco cuando la entidad presidida por Joan Laporta informó que no se podían ofrecer localidades a estos hinchas debido a que no se podía garantizar la separación entre ambas aficiones, entre otros motivos. Sin embargo, Ibaigane ha protagonizado un guiño con estos seguidores: les está regalando los asientos que, de forma habitual, se intercambian los clubes entre ellos, según ha adelantado el diario 'As' y ha confirmado EL CORREO.

Noticias relacionadas

El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir

El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir

¿Por qué los hinchas del Athletic no podrán entrar al Camp Nou pero los del Eintracht sí?

¿Por qué los hinchas del Athletic no podrán entrar al Camp Nou pero los del Eintracht sí?

El viaje de Nico a territorio enemigo

El viaje de Nico a territorio enemigo

El pasado lunes por la mañana todavía no se sabía dónde se iba a disputar el encuentro. ¿Montjuic, Camp Nou? A mediodía, se conoció que se podría estrenar el nuevo campo culé con 45.401 espectadores. No obstante, nada decía el Barcelona sobre los hinchas visitantes. Fue a última hora, cuando el Athletic publicó en su página web un comunicado en el que desvelaba que el club de Laporta no podía ceder butacas ya que no había «accesos independientes» ni tampoco «sectorización física suficiente» entre ambos aficionados. «Para este partido (ante los rojiblancos) no habrá cupo de entradas para el equipo contrario porque aún no hemos podido aislar la zona donde estará la afición rival. No es obligatorio para LaLiga, pero sí para la UEFA», explicó el dirigente en Rac-1.

Tras la decepción de los aficionados por esta medida, el Athletic ha decidido ceder las localidades que les ha facilitado el Barcelona. El club está llamando a las personas que se habían apuntado y si tienen la intención de acudir a la Ciudad Condal, les entrega un tíquet para acudir al duelo.

De este modo, el nuevo Camp Nou no solo tendrá color blaugrana este sábado, sino que tendrá lugares teñidos de rojiblanco en un momento en el que las relaciones entre ambas partes son tensas por, entre motivos, el 'caso Nico Williams' y la crítica realizada por Jon Uriarte al CSD por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  8. 8 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou

El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou