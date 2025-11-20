El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou Los bilbaínos se enfrentan este sábado al Barcelona en el estreno del renovado campo culé

El Athletic ha tenido un gesto con los socios que se habían inscrito para el sorteo de entradas para el duelo contra el Barcelona que se celebrará este sábado en el renovado Camp Nou (16.15 horas). Alrededor de 600 personas se habían apuntado para acudir a este encuentro, pero el pasado lunes se llevaron un chasco cuando la entidad presidida por Joan Laporta informó que no se podían ofrecer localidades a estos hinchas debido a que no se podía garantizar la separación entre ambas aficiones, entre otros motivos. Sin embargo, Ibaigane ha protagonizado un guiño con estos seguidores: les está regalando los asientos que, de forma habitual, se intercambian los clubes entre ellos, según ha adelantado el diario 'As' y ha confirmado EL CORREO.

El pasado lunes por la mañana todavía no se sabía dónde se iba a disputar el encuentro. ¿Montjuic, Camp Nou? A mediodía, se conoció que se podría estrenar el nuevo campo culé con 45.401 espectadores. No obstante, nada decía el Barcelona sobre los hinchas visitantes. Fue a última hora, cuando el Athletic publicó en su página web un comunicado en el que desvelaba que el club de Laporta no podía ceder butacas ya que no había «accesos independientes» ni tampoco «sectorización física suficiente» entre ambos aficionados. «Para este partido (ante los rojiblancos) no habrá cupo de entradas para el equipo contrario porque aún no hemos podido aislar la zona donde estará la afición rival. No es obligatorio para LaLiga, pero sí para la UEFA», explicó el dirigente en Rac-1.

Tras la decepción de los aficionados por esta medida, el Athletic ha decidido ceder las localidades que les ha facilitado el Barcelona. El club está llamando a las personas que se habían apuntado y si tienen la intención de acudir a la Ciudad Condal, les entrega un tíquet para acudir al duelo.

De este modo, el nuevo Camp Nou no solo tendrá color blaugrana este sábado, sino que tendrá lugares teñidos de rojiblanco en un momento en el que las relaciones entre ambas partes son tensas por, entre motivos, el 'caso Nico Williams' y la crítica realizada por Jon Uriarte al CSD por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.