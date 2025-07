Gaspart sobre Nico Williams: «Ahora el que tiene un problema es el Bilbao»

A. Mateos Martes, 8 de julio 2025, 11:25 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

Después de imaginar y relatar cómo sería la presentación de Nico Williams con el Barça en el podcast 'Solo para culés' de 'El Chiringuito', sus protagonistas tuvieron que dar la cara ayer. Primer programa tras la renovación del extremo con el Athletic y entre los presentes estaba el expresidente culé Joan Gaspart, que días antes había llamado acusado a Uriarte de ser un «populista» y de estar «haciendo un daño tremendo más allá del Barça y el Athletic».

El exmandatario azulgrana, lejos de mostrarse entristecido por el fracaso de la operación, pareció alegrarse. «Nico es un gran jugador pero ahora el problema lo tiene el Bilbao (sic.)», afirmó. A su juicio, «cuando los jugadores se den cuenta de que cobran la mitad de la mitad de la mitad de lo que gana un jugador (Nico Williams) no les va a gustar. Y la afición, como este jugador no meta 50 goles le van a silbar, ¿eh?», sentenció olvidándose que Leo Messi, Neymar y Luis Suárez cobraban más del doble que sus compañeros de vestuario hace solo unos años.

Precisamente, aquellos contratos, entre otras operaciones, llevaron al Barça a la delicada situación económica actual. El club catalán lleva prácticamente cinco años haciendo cuentas para ver si pueden fichar e inscribir jugadores. A Nico no le convenció aquello y por segundo verano consecutivo decidió rechazar la oferta del Barça.

Para Gaspart la culpa de que no se haya concretado el fichaje es de Deco. Al director deportivo de Laporta le acusa de falta de «pasión» mientras presume de cómo fichó, en su época, a Andoni Zubizarreta: «Me dijo que estaba dudando y le dije que me pusiera con su mujer. Hablé con ella, le puse pasión y le dije '¿sabes lo que tu marido está desperdiciando si no viene al Barça?'. Y cuando colgamos, Zubizarreta me volvió a llamar y me preguntó 'dónde hay que firmar'».