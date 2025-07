De Gaspart al 'Lobo Carrasco': los culés más críticos con el Barça por la gestión en el 'caso Nico'

Alain Mateos Martes, 8 de julio 2025, 10:39 | Actualizado 11:26h. Comenta Compartir

En Can Barça bajan las aguas revueltas desde que Nico Williams volviese a rechazar al club por segundo verano consecutivo. Aunque esta vez, sí que estuvieron cerca de firmar a la estrella del Athletic, que en un principio dio su visto bueno a la operación y después se echó atrás al ver que su inscripción no estaba garantizada.

En ese 'impasse' de tiempo, la junta directiva del Barcelona, encabezada por Laporta y Deco, vendió la piel del oso públicamente antes de cazarla. «Nico demuestra que tiene ganas de venir», llegó a decir el director deportivo en una entrevista confirmando que el Barça tendría que abonar la cláusula de rescisión al contado. Laporta se pronunció en términos similares durante un acto publicitario llegado a asegurar que el club tenía el dinero necesario para abonar una cláusula si las circunstancias de mercado lo permitían. Pero las filtraciones desde Can Barça a medios deportivos catalanes iban más allá asegurando que el club ya estaba en la regla 1:1 a pesar de que Tebas lo desmintiese cada vez que era preguntado por ello.

Desde que el representante de Nico, Félix Tainta, se reuniese con miembros del Barça para dar el visto bueno a la operación, hasta que el jugador renovó con el Athletic pasaron algo más de dos semanas. Quince días en los que el Barça retransmitió las negociaciones minuto a minuto. Y esto precisamente es lo que le afean a Laporta y los suyos históricos dirigentes del club como Joan Gaspart.

El expresidente blaugrana destacó que las negociaciones ya no se viven «con pasión» y que precisamente ese es la clave que ha fallado en el 'caso Nico'. «Esa no la lleva un profesional sino el que la tiene, el que no cobra por ser del Barça», dijo en el podcast 'Solo para culés' de 'El Chiringuito' mientras ponía en la diana a Deco: «Hoy está en el Barça y mañana estará en otro equipo que le pague más. Yo no cobraba por hacer lo que hacía. Cuando haces las cosas con pasión es difícil que se te escapen».

Gaspart se dio palmadas en el pecho al hablar de 'sus' fichajes. Maradona, Rivaldo, Zubizarreta, Bakero... «a mí nunca me pasó algo así», sentenció y puso de ejemplo el fichaje del exportero del Athletic: «Me dijo que estaba dudando y le dije que me pusiera con su mujer. Hablé con ella, le puse pasión y le dije '¿sabes lo que tu marido está desperdiciando si no viene al Barça?'. Y cuando colgamos, Zubizarreta me volvió a llamar y me preguntó 'dónde hay que firmar'».

El que también fuera vicepresidente de la RFEF con Villar al mando, no dudó en atacar al Athletic. «Nico es un gran jugador pero ahora el problema lo tiene el Bilbao (sic.) Cuando los jugadores se den cuenta de que cobran la mitad de la mitad de la mitad de lo que gana un jugador no les va a gustar. Y la afición, como este jugador no meta 50 goles le van a silbar, ¿eh?», aseguró.

Freixa y Carrasco, críticos

Pero Gaspart no es el único en criticar a los actuales responsables del Barça. Toni Freixa, quien fuera directivo con Laporta y Rosell y después candidato a presidente, reconoció en 'El Chiringuito' estar «dolido» con su club porque «ha filtrado la operación de una manera y no se ha preocupado de seguirla con verdadero interés».

Uno de los aspectos que más molesta a Freixa es la exposición pública del 'caso Nico'. «Yo de entrada creo que las negociaciones en el mercado hay que llevarlas de otra manera; se ha retransmitido todo y se ha dado por hecho una operación que no estaba hecha», afirmó anoche. «El Barça es el perdedor por lo mal que lo ha llevado a diferencia del presidente del Athletic».

Sobre la entidad rojiblanca dijo que «si se considera ganador de este episodio, felicidades» pero que «no me incumbe». Ni siquiera valoró si Ibaigane puede afrontar o no el nuevo contrato del futbolista, como sí había hecho Joan Gaspart previamente.

El más crítico de todos fue el exfutbolista 'Lobo Carrasco'. La leyenda culé protestó el mismo viernes por la noche en 'El Chiringuito' por la «precipitación» de la junta de Laporta en las negociaciones. «El jugador tenía predisposición para venir pero aún no estaba hecho, y no se puede decir que estaba hecho. No me gusta que en el Barça se venda algo antes de cogerlo», llegó a decir muy enfadado.

No es lo único que molestó al 'Lobo'. También la actitud de directivos como Masip o Yuste, menospreciando al Athletic dirigiéndose hacia ellos como 'el Bilbao'. «Yo con el Athletic lo primero que haría sería intentar acercar posturas. Sentarse en una mesa presidente a presidente, gente que represente a esos dos grandes y enormes clubes para limar asperezas y crear un proyecto de futuro de respeto y muchas otras cosas más», recalcó antes de lamentar el fallido fichaje: «Yo la ilusión deportiva la tenía».