El gallego que alucinó con la afición del Athletic: «He estado en Old Trafford, en Celtic Park... y jamás viví algo igual»

Alberto Carrera es de Pontevedra y socio de su equipo desde hace 28 años, un carné que recibió cuando tan solo tenía 14. Pero el ... jueves conoció a lo que él ha bautizado como «una de las mejores aficiones que ha conocido». Acompañado por su amigo Michael, nacido en Manchester y ferviente seguidor del United, el miércoles decidieron subirse al coche y recorrer los 640 kilómetros que separan su ciudad gallega de Bilbao, con la esperanza de presenciar la semifinal de la Europa League entre el equipo inglés y el Athletic en San Mamés.

Lo que vivió en el botxo le dejó completamente boquiabierto a pesar de no conseguir entrada. «La más barata que nos ofrecieron costaba 220 euros, demasiado dinero», explica Alberto al EL CORREO. Dio igual. La experiencia vivida en el día y medio que estuvieron en la ciudad se ha convertido en una de las más especiales de su vida. «Estuve en Old Trafford, en el Celtic Park y en el Estadio del West Ham y jamás vi un ambiente así». Si algo le ha llamado la atención a Alberto ha sido que la «afición es muy joven». Ver a todos por la calle con la camiseta del Athletic le ha parecido «la hostia, no sabéis lo que tenéis ahí». De hecho, antes de volver a su ciudad, Alberto escribió una publicación en X en la que expresó con las palabras justas y necesarias lo que sintió. «Puedo decir sin miedo a equivocarme que hoy viví la mejor previa de un partido de fútbol de élite de mi vida. Que absoluta locura es Bilbao y la afición del Athletic».

Ampliar

«No lo ves en muchos sitios; estuve en Old Trafford hace unos meses y no tenía esa percepción de sentimiento. Veías a la gente con banderas. Pero Bilbao me dio algo diferente, el buen ambiente que hay, el buen rollo. Todo el mundo me veía con la bandera gallega y me paraba, me saludaba... no sé, muy bien, la verdad», relata el gallego, que asegura le trataron genial. «Es un triunfo, tenéis un ambiente buenísimo».

«No puedo morir sin ir a San Mamés»

Alberto, junto a Michael, recorrieron todo lo que les dio tiempo de la villa, desde el Casco Viejo hasta San Mamés. «En la Plaza Nueva, me paraba la gente mayor que me veía con la camiseta del Pontevedra». En Pozas vivieron ese ambiente que no ha encontrado en ninguna de las ciudades europeas a las que ha viajado para disfrutar del fútbol de élite. «Aluciné con el ambiente». Pero no solo fue el esa atmósfera especial, también fueron los pintxos. Él y su amigo disfrutaron de la variedad gastronómica que ofrecen las barras de los bares de la villa.

A este gallego, camarero de profesión, le gusta el fútbol, el de más alto nivel, y tiene cierta debilidad por los equipos vascos, pero sobre todo por el Athletic. Y es que recuerda que la cantera de Lezama le dio al Pontevedra algunos jugadores que marcaron la diferencia. De vuelta ya en Galicia, Alberto asegura que va a volver. «No puedo morir sin ver un partido en San Mamés», sentencia. Confía en que su equipo se enfrente en la próxima temporada al Bilbao Athletic, pero aunque no sea así, la afición rojiblanca le ha tocado tanto el corazón que no concibe no volver a la ciudad.