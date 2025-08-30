Galarreta se perderá el partido en La Cartuja ante el Betis

Ernesto Valverde ha dado a conocer este sábado la convocatoria de 23 jugadores para el encuentro de la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/ ... 26 frente al Real Betis, que se disputará mañana domingo 31 de agosto a las 19:00 horas en el estadio de La Cartuja. La principal novedad es la ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta, que no viajará a Sevilla debido a una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. El centrocampista rojiblanco queda pendiente de evolución y su disponibilidad para próximos compromisos dependerá de su recuperación.

El Athletic Club se desplazará esta tarde hacia Sevilla. La expedición partirá desde el aeropuerto de Loiu a las 19:00 horas y se estima que llegue al Hotel Eurostars Torre Sevilla sobre las 20:45 horas, donde quedará concentrada hasta el partido.

Convocatoria del Athletic: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr., Guruzeta, Areso, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Maroan, Nico Serrano, Robert Navarro, Prados, Izeta, Rego y De Luis.

La baja de Galarreta supone un contratiempo para Valverde en el centro del campo, donde el técnico deberá recomponer la medular ante un Betis que aún no ha perdido en esta edición. El resto de la plantilla, sin novedades destacables, se encuentra a disposición del entrenador para el que será el primer enfrentamiento fuera de casa de la temporada para los rojiblancos.