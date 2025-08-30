El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galarreta se perderá el partido en La Cartuja ante el Betis EP

El centrocampista rojiblanco sufre una sobrecarga muscular y deja a Valverde sin un fijo en la medular

Aitor Echevarría

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:50

Ernesto Valverde ha dado a conocer este sábado la convocatoria de 23 jugadores para el encuentro de la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025/ ... 26 frente al Real Betis, que se disputará mañana domingo 31 de agosto a las 19:00 horas en el estadio de La Cartuja. La principal novedad es la ausencia de Iñigo Ruiz de Galarreta, que no viajará a Sevilla debido a una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. El centrocampista rojiblanco queda pendiente de evolución y su disponibilidad para próximos compromisos dependerá de su recuperación.

