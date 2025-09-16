El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Junts pacta con el PSOE la obligación de que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán incluso fuera de Cataluña
Gómez se pone hielo tras ser sustituido. Ignacio Pérez

El fuerte choque de cabezas entre Mikel Merino y Unai Gómez, sustituido a los 20 minutos de entrar al campo

El centrocampista rojiblanco y su rival precisaron de asistencia médica a raíz del golpe

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:35

Susto para Unai Gómez y Mikel Merino. Los dos futbolistas han protagonizado un brusco choque en el minuto 75 por el que han precisado asistencia médica. Ambos trataban de rematar un centro de Vesga y sus cabezas han colisionado fuertemente. Al final, parece que todo ha quedado en un susto.

El Athletic buscaba el empate en el tramo final del partido para neutralizar el gol de Martinelli. Llegó un centro de Vesga desde la derecha en una posesión larga de los bilbaínos. Merino consigue despejar y es entonces cuando el centrocampista rojiblanco golpe con su cabeza la del ex de la Real Sociedad.

Ambos se han quedado de inmediato tendidos en el suelo y el árbitro ha pedido a los servicios médicos su intervención. En un primer momento, Merino parecía el peor parado, aunque finalmente ha conseguido volver al campo tras frenar la hemorragia. En cambio, Unai Gómez apretaba un apósito blanco con hielo contra su ceja izquierda y acabó siendo sustituido por Nico Serrano. Tan solo jugó veinte minutos. Había entrado poco antes, en el minuto 60 en sustitución de Robert Navarro.

