El fuerte choque de cabezas entre Mikel Merino y Unai Gómez, sustituido a los 20 minutos de entrar al campo El centrocampista rojiblanco y su rival precisaron de asistencia médica a raíz del golpe

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:35 | Actualizado 20:44h.

Susto para Unai Gómez y Mikel Merino. Los dos futbolistas han protagonizado un brusco choque en el minuto 75 por el que han precisado asistencia médica. Ambos trataban de rematar un centro de Vesga y sus cabezas han colisionado fuertemente. Al final, parece que todo ha quedado en un susto.

El Athletic buscaba el empate en el tramo final del partido para neutralizar el gol de Martinelli. Llegó un centro de Vesga desde la derecha en una posesión larga de los bilbaínos. Merino consigue despejar y es entonces cuando el centrocampista rojiblanco golpe con su cabeza la del ex de la Real Sociedad.

Ambos se han quedado de inmediato tendidos en el suelo y el árbitro ha pedido a los servicios médicos su intervención. En un primer momento, Merino parecía el peor parado, aunque finalmente ha conseguido volver al campo tras frenar la hemorragia. En cambio, Unai Gómez apretaba un apósito blanco con hielo contra su ceja izquierda y acabó siendo sustituido por Nico Serrano. Tan solo jugó veinte minutos. Había entrado poco antes, en el minuto 60 en sustitución de Robert Navarro.