De la Fuente responde a los que le acusan desde Barcelona de tratar diferente a Nico respecto a Lamine Yamal El seleccionador explica por qué no llamó al internacional del Athletic para los compromisos internacionales y sí al del Barça

«Las situaciones de Nico Williams y Lamine Yamal no tienen nada que ver». Así de rotundo se mostró anoche el seleccionador Luis de la Fuente ante los que le acusan, presumiblemente desde Barcelona, de tener un diferente trato de favor con el internacional del Athletic. En el club azulgrana no entendieron la convocatoria de Yamal por sus problemas con el pubis, y el lunes el jugador fue sometido a un procedimiento intensivo para tratar dichas molestias que derivó en un informe médico en el que se recomendaba reposo al futbolista. De la Fuente no tuvo más remedio que desconvocarlo pese al mayúsculo enfado del resto de miembros de la Federación.

Desde Las Rozas se lanzó un comunicado ayer en el que expresaban su «malestar y sorpresa» por el procedimiento al que se había sometido Lamine Yamal, tres días después de ser llamado a filas y «sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección». Entonces, desde la otra parte afectada se puso el ejemplo de que Nico Williams también padece problemas en el pubis y no ha sido convocado. Ayer De la Fuente explicó las diferencias entre ambos casos.

«Primero, hay un criterio del entrenador en traer a los mejores jugadores disponibles para competir. Hay un jugador (Lamine Yamal) que juega el domingo, miércoles... yo doy la lista el viernes... y otra vez juega el domingo. Nico, en cambio, juega el domingo y el lunes no va convocado con su equipo», explica el técnico. «Yo doy la lista el viernes -repite-, no puedo ser adivino y el domingo su entrenador asume el riesgo de alinear a Nico. Y me parece bien porque es la decisión del entrenador y su club», zanja.

De la Fuente reconoce que durante los primeros días de la semana pasada tuvo una conversación con los servicios médicos del Athletic para tratar las molestias de Nico. «Tengo una relación excelente con todos los equipos médicos y, en especial, con el Athletic, y me dicen que la situación es muy complicada», confiesa en 'El larguero'. Ahí tomó la decisión de no llamar a Nico para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial. «El historial médico de Nico no invitaba a convocarle», asegura el seleccionador pese a que dos días después Valverde «asume el riesgo de alinearle». «No tiene nada que ver la situación de Lamine con esta», sentencia.