De la Fuente ya tiene a Jauregizar en su radar El seleccionador le mete por primera vez en la prelista de cara a los dos últimos partidos de clasificación de España para el Mundial'2026

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:56

Mikel Jauregizar (Bermeo, el próximo jueves cumple 22 años) está en la prelista de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos en la fase de clasificación de España para el Mundial'2026, según ha podido saber EL CORREO.

El seleccionador dará este viernes (11.30 horas) la lista para los choques ante Georgia en Tiflis el sábado 15 de noviembre y en La Cartuja frente a Turquía el martes 18. De la Fuente cuenta con dos bajas importantes en el centro del campo, el barcelonista Pedri y Rodri, del Manchester City.

El estreno de Jauregizar en la prelista no es casualidad: las bajas fuerzan a De la Fuente a mirar más allá de la nómina habitual, y el rojiblanco aparece como una de las alternativas. La prelista la conforman 50 jugadores y la convocatoria final se quedará en 24. Es complicado hacerse un hueco, pero es la demostración de que el riojano le tiene en un lugar destacado en la lista de jugadores a vigilar de cerca.

El centrocampista es una de las irrupciones más llamativas del fútbol español en los últimos cursos. No se han cumplido aún dos años de su debut con el Athletic (7 diciembre de 2023 en Copa ante el Cayón en Copa), pero ya se ha consolidado como una pieza clave, al punto de que es el jugador de campo con más minutos, 1.275. Sólo se ha perdido 75 en los 15 partidos disputados por el Athletic.

De la Fuente cuenta con una nómina de excelentes centrocampistas en la que es muy complicado hacerse un hueco. El exrojiblanco llevó a la Eurocopa de Alemania que ganó a ocho jugadores en esa demarcación. Fueron Mikel Merino, Fabián, Dani Olmo, Álex Baena, Rodri, Zubimendi, Pedri y Fermín.

Si no hay contratiempos físicos, el seleccionador podría repetir perfectamente una lista en la que Dani Olmo parece ser el jugador con más problemas para mantenerse. La lista de aspirantes a entrar ahí es de peso. Además de Jauregizar, en ella aparecen Aleix García (Bayer Leverkusen), Barrios (Atlético de Madrid) y Gavi y Casadó (Barcelona).

Jauregizar da saltos rápidos hacia adelante con España. Fue llamado por primera vez en noviembre pasado de urgencia a la sub'21 para cubrir el hueco de Barrios, que subía a la absoluta. El bermeotarra se ha consolidado en La Rojita, con la que ya ha disputado ocho partidos.

En la prelista repiten los rojiblancos Unai Simón, Dani Vivián, Aymeric Laporte y Nico Williams. El extremo, baja en Newcastle y duda ante el Oviedo, podría quedar fuera por sus problemas de pubis, pero se da por hecho que los otros tres repetirán. La baja de Le Normand por lesión prácticamente garantiza la presencia de los dos centrales.

Los internacionales por selecciones africanas, Iñaki Williams (Ghana) y Maroan Sannadi (Marruecos) son baja en esta ventana de selecciones por estar lesionados.