Ni el frío puede con la afición del Athletic en Praga

En el Puente Carlos, por supuesto. En el Reloj Astronómico, también. En el castillo de Praga, como no. En la Plaza de la República y ... su mercadillo navideño, uno de los pocos que ya están abiertos, obvio. En la Plaza Wenceslao, sin duda. A cualquier lugar turístico que te acercaras este martes en la capital checa encontrabas aficionados del Athletic. Los hinchas rojiblancos, pese al frío que hace -el mercurio no ha superado el grado y cuando sopla el viento la sensación térmica es muy inferior-, han tomado todos los puntos a visitar en la preciosa ciudad en la que la formación de Ernesto Valverde disputa el quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Bien abrigados, con sus bufandas, sus cazadoras de invierno y sus gorros, han lucido con orgullo los colores de su equipo y algunos tuvieron la ocasión de encontrarse con futbolistas como Lekue y Vesga, que salieron a dar un paseo matinal, o exjugadores como Raúl García y Beñat Etxebarria.

Eso sí, los había valientes, como Antxon, un aficionado que se presentó en Praga con un traje rojiblanco. Casi nada. «Tengo una hermana costurera. Tomando un día unas birras le dije a ver si me lo hacía. Y llevo 20 años con él. Me lo pongo cuando viajo con el Athletic y en partidos importantes. ¿Frío? Voy forrado por dentro. Llevo dos térmicas. Pero tengo un frío. Aunque habrá que aguantar», cuenta acompañado de dos amigos Mikel y Juanjo. Ellos son de los tres que se han plantado en Praga sin entrada.

Eso sí, ya han elegido el 'estadio' en el que seguirán el encuentro: un pub irlandés situado en la plaza del Reloj Astronómico, el Golden Kettle, que data de 1340. No estarán ellos solos. Ibaigane repartió 972 entradas para asistir al Eden Arena y se apuntaron casi 6.000 personas, por tanto, un número importante de gente que está en Praga, alrededor de un millar se calcula, lo verán en bares y restaurantes, como el U Rarasku, que el lunes ya había recibido varias reservas de hinchas rojiblancos.

No obstante, pese a no acceder al campo, todos disfrutan de la experiencia de viajar con el Athletic por Europa y descubrían una ciudad maravillosa, recorrida por la mayoría en free tours. Muchos, de camino al Puente Carlos, se paraban en la tienda Prague Dolls, para admirar las matrioscas hechas a mano con los Williams, Guruzeta, Vivián y Sancet de protagonistas y que se vendían a 35 euros. «Nos han comprado 70», decía el responsable del establecimiento.

Mucha 'pivo'

El tiempo pasaba, el turismo se iba a acabando y los más jóvenes -ellos son los más valientes- sobre las dos de la tarde ya habían tomado Staromestske Namesti, el punto de encuentro de la hinchada vizcaína. Se han dejado notar. Con canciones, bufanda, o como cuando a las dos de la tarde se ha escenificado la ceremonia del Reloj Astronómico, el pase de los discípulos de Jesús y el Canto del Gallo para recordar el Juicio Final. Entonces, con cientos de turistas de todos los puntos del mundo grabando el momento, los hinchas se han arrancado a cantar el himno para sorpresa de los presentes. Es más, parejas asiáticas han empleado sus móviles para inmortalizar los ánimos que los bilbaínos lanzaban al viento de Praga en un lugar en el que se está colocando el mercado de Navidad, el más grande de la ciudad, con un árbol de más de 26 metros.

Cerca, los más veteranos disfrutaban del ambiente sentados en las terrazas acondicionadas con calefacción y mantas. En general, la afición era optimista, quería creer en que el triunfo era posible frente al Slavia. «Este es uno de los dos partidos que tenemos que ganar. Este y el Qarabag», calculaba Juanjo. Y a medida que la cerveza ('pivo' en la República Checa) entraba por la garganta de la hinchada, las buenas perspectivas para el encuentro iban en aumento. También las canciones, los gritos y el cachondeo. La nieve, que cayó en algunos instantes, tampoco derrotó a los hinchas.

A eso de las 16.30, ya de noche, los ánimos iban en aumento y la plaza de la Ciudad Vieja era bilbaína. «Praga es zurigorri, es zurigorri...», cantaban los hinchas, entremezclado con el Txoria Txori y el Ikusi Mendizaleak. «Seguro que han ganado», comentaban un grupo de Erasmus madrileñas. ¡Qué va! Todavía faltaba mucho para el partido.

Las horas pasaban, vigilados de cerca por la policía, los cánticos se repetían... Hasta las siete. Sobre esa hora, los hinchas se desplazaron al metro para acudir al Eden Arena. Al contrario que los últimos duelos, en Praga no ha habido kalejira. La distancia al campo, la escasez de entradas, han impedido la fiesta previa a los duelos de otras ocasiones. Pero sí hubo animación. Cómo no. Mucha. La afición del Athletic siempre se hace notar. Cánticos de todo tipo, «es del Slavia el que no bote», «el que se baje es de la Real», el famoso Athletic y tantos otros. De la parada del metro de destino al campo había 20 minutos de paseo. Hubo de todo. Cánticos, gritos. Y una afición entregada. La del Athletic. Que tumbó al frío.