Ni el frío puede con la afición del Athletic en Praga

Ni el frío puede con la afición del Athletic en Praga

Los aficionados rojiblancos, muchos sin entrada, invaden los lugares turísticos de la capital checa y toman Staromestske Namesti, el centro de la ciudad vieja, en un día en el que el termómetro no ha subido de un grado

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Praga

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:32

En el Puente Carlos, por supuesto. En el Reloj Astronómico, también. En el castillo de Praga, como no. En la Plaza de la República y ... su mercadillo navideño, uno de los pocos que ya están abiertos, obvio. En la Plaza Wenceslao, sin duda. A cualquier lugar turístico que te acercaras este martes en la capital checa encontrabas aficionados del Athletic. Los hinchas rojiblancos, pese al frío que hace -el mercurio no ha superado el grado y cuando sopla el viento la sensación térmica es muy inferior-, han tomado todos los puntos a visitar en la preciosa ciudad en la que la formación de Ernesto Valverde disputa el quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Bien abrigados, con sus bufandas, sus cazadoras de invierno y sus gorros, han lucido con orgullo los colores de su equipo y algunos tuvieron la ocasión de encontrarse con futbolistas como Lekue y Vesga, que salieron a dar un paseo matinal, o exjugadores como Raúl García y Beñat Etxebarria.

