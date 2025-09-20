El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre

Francisco canta antes del Valencia-Athletic en su segunda actuación tras su ingreso en la UCI

El de Alcoy interpretó el himno de la Comunidad Valenciana antes del partido ante el Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:40

Rotundo triunfo de Francisco en Mestalla poco antes del Valencia-Athletic. El cantante de Alcoy ha interpretado sobre el césped, y con una camiseta del club local, el himno de la Comunidad Valenciana. El estadio se ha rendido y le ha tributado una enorme ovación.

Ha sido un momento muy especial para el intérprete de 66 años. Se trata de su segunda actuación después de que una insuficiencia cardiorrespiratoria y renal en marzo de 2025 lo llevó a estar hospitalizado en la UCI y a cancelar sus compromisos.

Después de cinco meses apartado, su regreso a los escenarios fue el pasado 19 de julio en la Plaza de la Virgen de Valencia como parte de la programación de la Gran Fira de la capital. Antes que Francisco el prestigioso DJ español 'Wade' realizó una sesión de una hora para los hinchas.

