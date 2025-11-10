El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sued, arriba a la izquierda, junto a su padre y el resto de compañeros. Francisco Rodríguez

La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio

La perla del Athletic comenzó jugando en los benjamines del Abaroa, integrado en la UD San Miguel, con su padre como delegado de equipo

G. Cuesta

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Hay una foto de no hace tantos años que proyecta a la perfección la juventud con la que el joven Selton Sued ha derribado la puerta del primer equipo del Athletic. Se trata de una imagen que le muestra dando sus primeros pasos en un campo de fútbol, junto a sus compañeros del equipo escolar, además de su padre, que era delegado del equipo.

La ha compartido con sus seguidores Francisco Rodríguez, vinculado al extinto periódico de fútbol base Cantera Deportiva. «Es una alegría ver un nuevo debut de un joven canterano de Lezama. Y más cuando he visto crecer y conocer a la familia», celebra. Conoce a su padre, portero a quien hace ya más de dos décadas entrenó durante algunas temporadas en el Sofía Taramona de San Miguel.

Precisamente, Selton aparece en la imagen junto a su aita en una foto de equipo de los benjamines del Abaroa, integrado en la estructura de la Unión Deportiva San Miguel, en 2016. La promesa de Lezama nació en Durango, pero creció en San Miguel, en la muga con Arrigorriaga y en cuyo equipo dio sus primeras patadas al balón.

A esa edad el Athletic puso sus ojos en él. Escaló por las diferentes categorías hasta su irrupción ante el Newcastle. «Sé el jugador que es y que va a ser», avisaba ya Valverde. Su brillo en Inglaterra y este domingo ante el Oviedo ha encandilado a San Mamés, cuya afición ovacionó con un nuevo jugador de futuro. Por eso, señaló tras la victoria liguera haberse «sentido muy arropado por la grada». «Hay que devolver ese cariño. Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima», confesaba.

