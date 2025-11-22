Flick recula en busca de solidez

Iñigo Agiriano Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:31 Comenta Compartir

Cuando un equipo acostumbrado a la victoria deja de ganar, o lo hace con menor asiduidad, asistimos con frecuencia a un proceso que muestra la volatilidad de las opiniones en el fútbol, en el que las mismas cosas que hacían a ese equipo brillante y despertaban elogios se convierten de pronto en errores infantiles y en el principal motivo de sus fracasos.

Hansi Flick ha podido vivirlo en sus carnes con el valiente planteamiento defensivo que ha impuesto en el Barcelona desde su llegada. Su adelantada línea, que hacía caer a sus rivales en fuera de juego una y otra vez, despertó admiración el año pasado, cuando, por ejemplo, fue una herramienta clave para minimizar a un jugador de la talla de Mbappé en sus choques ante el Real Madrid. Sin embargo, ese mismo planteamiento está siendo señalado como el gran mal del Barça esta campaña.

El problema, bien lo sabe Flick, no reside en la idea en sí, sino en la forma de ejecutarse. Para que funcione, además de una perfecta coordinación de los zagueros, se necesita una presión tremendamente intensa sobre el poseedor del balón, de tal forma que nunca pueda jugar con comodidad a la expuesta espalda de los defensores.

Eso es lo que ha faltado en el Barcelona esta temporada, producto de esa dosis de ambición perdida tras los triunfos del pasado curso, así como por la baja de jugadores como Raphinha, que siempre ha hecho gala de un portentoso desgaste sin balón. El cambio en la idea que el equipo blaugrana mostró en su último compromiso ante el Celta dejó clara la voluntad del técnico alemán por encontrar soluciones a un problema que estaba desangrando a su equipo.

Sistema y modelo de juego

En ese encuentro frente al cuadro gallego, los culés sufrieron en la primera parte, pero no encajaron ni un solo disparo en toda la segunda mitad. El cambio en el planteamiento de Flick fue evidente, sus extremos dejaron de saltar a por la última línea rival para estar pendientes de los carrileros, permitiendo a sus laterales jugar más cerca de los centrales, y la defensa en general no trató siempre de dar un paso adelante para provocar el fuera de juego, sino que seguían los desmarques de sus oponentes. El partido ante el Athletic desvelará si se trató simplemente de un ajuste momentáneo o de un verdadero cambio de rumbo en el fútbol defensivo del Barcelona.

En la fase ofensiva el equipo catalán ha estado también por debajo del nivel del año pasado, aunque esto se explica en mayor medida por las lesiones o el mal estado de forma de jugadores clave. Lo que resulta más relevante han sido los cambios en la forma de atacar. Decía Guardiola que el ataque y la defensa están inextricablemente unidos en el fútbol, y eso se ha podido ver en el Barça esta campaña. Cuando han atacado de forma más individual, buscando la magia de Lamine o la velocidad de Rashford, ha sufrido en las transiciones, al estar los futbolistas demasiado separados los unos de los otros. En cambio, en aquellos encuentros en los que ha atacado en bloque, con muchos jugadores juntándose en torno al balón tratando de combinar en espacios reducidos, los blaugrana han podido ejecutar una presión tras pérdida eficaz, de tal modo que fuera imposible para el rival aprovechar los espacios que pudiera haber a la espalda de su defensa.

Defensa

La lesión de Joan García (13) ha sido un golpe duro para los culés porque a pesar del buen rendimiento de Szczęsny (25) el juego de pies y la valentía en la salidas del joven portero catalán eran claves para el estilo de Flick. Precisamente parece que el partido ante el Athletic será el escenario del regreso del ex del Espanyol. En la defensa se ha notado la marcha de Iñigo Martínez. Araujo (4) aún no está a su mejor nivel, mientras que tanto Cubarsí (5) como Koundé (23) han dado un paso atrás en su rendimiento respecto al curso anterior. Posiblemente el más destacado está siendo Eric García (24) tanto como central como en el lateral derecho, mientras que Christensen (15) no ha gozado de muchas oportunidades como titular en la Liga. En la izquierda las lesiones de Balde (3) han abierto de nuevo la puerta al canterano Gerard Martín (18) en algunos encuentros.

Medio campo

Flick tendrá un auténtico quebradero de cabeza para formar su medio campo ante el Athletic. Con Pedri (8) lesionado y De Jong (21) sancionado, el sustituto natural sería Casadó (17), pero su presencia también está en duda por problemas físicos. Las opciones del alemán pasan por jugar con un único pivote, que sería o bien Eric García o bien el joven Bernal (22), y acompañarlos de dos interiores como Fermín (16) y Olmo (20), que mostraron ser compatibles en el encuentro ante el Celta. Gavi (6), lesionado de gravedad, es otra de las bajas en el centro del campo.

Delantera

En la delantera Lewandowski (9) parte con ventaja respecto a Ferran (7) para el puesto de nueve, aunque es posible que el valenciano actúe en la banda izquierda en el caso de que Rashford (14), con algunas molestias, no llegue al partido. Raphinha (11) parece recuperado de su lesión, aunque lo lógico es que parta como suplente, mientras que Lamine Yamal (10) será el titular en la banda izquierda. El joven sueco Bardghji (28) es la otra opción para el ataque.