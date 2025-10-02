Una final para el Athletic en San Mamés ante la gran sorpresa de la Champions

No estaba en las quinielas y por ahora lleva pleno de victorias en la Champions. Dos de dos. El Qarabag, el tercer rival del ... Athletic en la máxima competición europea, cuenta sus compromisos por triunfos y se codea con un prestigioso grupo que completan el Bayern de Múnich, Real Madrid, PSG, Inter de Milán y Arsenal. A los rojiblancos, si quieren mantener viva la esperanza de pasar de ronda, les toca intentar cortar su mala racha en el segundo encuentro de La Catedral en la liguilla, el próximo miércoles 22 de octubre a las 18.45 horas.

Dentro de veinte días puede hablarse de casi una final para los leones. El equipo de Bakú (Azerbaiyán) se sitúa sexto, en puestos de acceso directo a octavos por encima de nombres como Dortmund, Manchester City, Barça o Liverpool. La primera jornada dio la sorpresa al tumbar a domicilio a un clásico portugués como el Benfica (2-3) y esta semana se ha desecho con comodidad del Copenhague (0-2) en casa.

Lo cierto es que, además de la visita a Bilbao, al equipo revelación le vienen curvas en lo que le resta de liguilla. Le falta afrontar lo más complicado. De largo. Recibirá al Chelsea, viajará a Nápoles, jugará en casa ante el Ajax y Frankfurt y cerrará le primera fase en Liverpool. Necesitará al menos una victoria y algún empate si quiere tener opciones de pasar como poco a dieciseisavos. Todo apunta a que los duelos ante holandeses y alemanes en el Estadio Olímpico de Bakú serán las citas clave.

Entrenado por Gurban Gurbanov, no cuenta con estrellas ni futbolistas de renombre en su plantilla. Solo hay un viejo conocido de la Liga española: Joni Montiel. Formado en las categorías inferiores del Rayo, el centrocampista de 27 años militó en clásicos como Real Oviedo, Levante o Real Valladolid en calidad de cedido desde Vallecas. Finalmente, el conjunto madrileño lo vendió este mercado de verano al Qarabag.