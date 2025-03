Fernando Burgos se disculpa a medias con Simón: «Me has puesto en una diana y yo también tengo familia y amigos»

A. Mateos Miércoles, 19 de marzo 2025, 08:09 | Actualizado 08:28h. Comenta Compartir

Unai Simón ha vuelto a la selección española tras la conquista de la pasada Eurocopa y después de superar una grave lesión en su muñeca, y en su primera aparición ayer ante la prensa se negó a contestar al periodista Fernando Burgos, de Onda Cero. «Fernando, con todos los respetos, después de lo que pasó entre nosotros no te voy a responder», le dijo nada más escuchar su pregunta.

La mala relación entre ambos viene de lejos. Surgió tras el partido entre España y Alemania de la pasada Eurocopa. Burgos, en aquella comparecencia del guardameta rojiblanco, dijo que la selección germana practicaba un fútbol de «una suciedad terrible» y Simón lo consideró una falta de respeto hacia sus compañeros. Después, en una conexión con la redacción central de su emisora, el periodista estalló contra el portero del Athletic: «Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente. Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo». Pero ayer se volvieron a ver las caras y fue Simón quien negó a responder a sus preguntas.

Peor que esto es lo que le dice Fernando Burgos de Unai Simón cuando ya no está delante de él: “Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente. Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo” https://t.co/4PVuGHVUxp pic.twitter.com/WVQm8KjrmQ — Jesus (@JesusMalaga) July 6, 2024

Horas después, en la tertulia de 'Radioestadio', Burgos habló sobre lo sucedido en la sala de prensa. «Ha esperado ocho meses y medio para pasarme la factura. La recibo y la acepto. Podía haberlo evitado y no ha querido. Podíamos haber hablado antes», señaló. El periodista no tardó en pedir disculpas por lo que sucedió durante la Eurocopa: «No se me cae ningún anillo. El que tiene boca se equivoca. Si te molestó la palabra 'marciano', que para mí no es un insulto, te pido disculpas, disculpas sinceras. Creo que hablando se hubiera entendido la gente».

Pero Burgos no enterró ahí el hacha de guerra. «Como fui tan maleducado, hoy te has puesto a mi nivel, me has empatado. Para algunos eres un héroe por haber vetado a un periodista que tuvo un enganchón contigo. Pues te doy la capa de héroe, el elogio y el halago populista», le reprochó, a la vez que recordaba que, en 27 años, Simón era el primer jugador de la selección «con el que he tenido una situación como esta».

Antes de zanajar el asunto, Burgos dejó caer que había sido objeto de múltiples críticas a lo largo de la jornada de ayer tras el incidente en la sala de prensa. «Unai, me has puesto en una diana, y yo también tengo familia y amigos. No te deseo ni en mil años el día que he pasado hoy. Has querido hacer un océano de un charquito; respeto tu libertad de expresión y espero que se respete la mía», zanjó.

Alguno de sus compañeros de tertulia le sacaron la cara. El periodista Jaime Rodríguez considera que «la respuesta de Unai a Burgos aquel día fue una salida de tiesto» y que el portero se equivoca: «Estas cosas creo que se resuelven fuera de foco, no había que llegar a lo que ha pasado porque suena a venganza».

Sin embargo, otros periodistas de renombre que cubren a la selección española entienden lo ocurrido y disculpan a Simón. Es el caso de Juanma Castaño que, desde su programa en la Cope, criticó la actitud de su 'colega' de profesión: «Entiendo que la prensa tampoco tenemos comportamientos ejemplares en todas nuestras actuaciones. Si no tenemos comportamientos ejemplares, tenemos que acarrear con algunas consecuencias, y si las consecuencias son educadas, como las que hoy ha tenido Unai Simón, pues no queda otra más que aceptarlas».