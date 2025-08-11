Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años Su frase «el Athletic se lleva en el corazón, no en el asiento» se convirtió en un emblema para la afición rojiblanca

Aitor Echevarría Lunes, 11 de agosto 2025, 12:20

El Athletic y su afición están de luto tras el fallecimiento de Juan Antonio Virumbrales, socio número uno del club, a los 99 años. El aficionado se caracterizó en sus últimos años como símbolo rojiblanco y una figura muy querida por el resto de la grada. En 2023, su intervención en la asamblea general extraordinaria sobre la reforma de la Grada de Animación de San Mamés fue inolvidable. En defensa de la iniciativa, pronunció con voz firme la frase que se hizo viral y quedó grabada en la retina de los aficionados: «El Athletic se lleva en el corazón, no en el asiento».

El club bilbaíno ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de Virumbrales y transmite sus condolencias a toda su familia y amistades. El Athletic destaca del veterano aficionado que fue «un verdadero referente para la familia athleticzale, destacando siempre por su vitalidad y entusiasmo» en defensa de su equipo.

🖤 Ha fallecido a los 99 años Juan Antonio Virumbrales, socio nº1 del Athletic Club.



✊🏼 86 años de carnet, toda una vida rojiblanca.



Gugan bego.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) August 11, 2025

Virumbrales se hizo socio del Athletic en 1939, tras el final de la Guerra Civil, como socio infantil: «Éramos cuatro y un tambor», rememoraba. Desde entonces su presencia fue habitual en San Mamés. A lo largo de nueve décadas vivió el club en diferentes etapas, hasta que, el 2 de agosto del 2018, ascendió al primer puesto en la lista de socios tras el fallecimiento de Federico Urieta Medrano.

Ya como socio número uno, Juan Antonio tuvo su protagonismo en el spot de Navidad del Athletic, Bizi Ametsa. Asiduo de las Asambleas del Club, siempre respetuoso y constructivo, recibió el homenaje de todo San Mamés en el reconocimiento que le dedicó la Herri Harmaila en el 2022 por su implicación en la Grada Popular de Animación.

📽️ Todo un número 1. Juan Antonio Virumbrales, de 95 años y con carnet del Athletic desde 1939. Alma rojiblanca.



Herri Harmaila quiso homenajear a nuestro socio más antiguo por su implicación en favor de la Grada de Animación en San Mamés.#AthleticOsasuna #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/7ym67nmiZi — Athletic Club (@AthleticClub) May 16, 2022

También fue protagonista en el partido en el que el Atlético de Madrid rindió tributo al Athletic por su 125 aniversario. Virumbrales saltó al césped del Metropolitano junto al entonces capitán Iker Muniain y acompañado de Koke y Pedro Palmero, socio número uno de los colchoneros.

Como detalle y un ejemplo del espíritu que transmitía, una vez jubilado en 1990 y, ya mayor, se animó a aprender nociones básicas de informática a los 85 años.

Juan Antonio, que ya es historia del Athletic, deja para el recuerdo momentos y frases por las cuales siempre será recordado por la afición athleticzale: «Si me tienen que llevar a una residencia que sea a la Misericordia, para ir aunque sea a rastras al campo. Y siempre al grito de ¡aupa Athletic!».