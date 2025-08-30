Expresidentes y exjugadores del Athletic muestran su optimismo sobre los rivales de Champions

La Champions es el premio a lo bien que se hizo la temporada pasada. Vamos a jugar contra equipos muy poderosos y va a ser ... una fiesta maravillosa en San Mamés. Estamos en condiciones de competir contra cualquiera. Valverde está sacando mucho a esta plantilla, administrando bien los esfuerzos y dando entrada a jugadores que están llamando a la puerta. En el nivel más alto, los partidos se inclinan de un lado u otro por los pequeños detalles, y para que lo hagan de tu lado es necesario sentirte capaz y jugar sin complejos. Y eso lo vamos a hacer. Más en casa por el apoyo de nuestra afición, pero fuera también. Tenemos muy buenos futbolistas y estamos en ese ciclo positivo que hay que intentar aprovechar.

No será nada fácil que el Athletic quede entre los 24 primeros, pero si nos acompaña un poco la suerte todo es posible. Estamos hablando de equipos de primerísimo nivel, pero todos sabemos perfectamente que San Mamés es muy difícil para cualquiera. Con ilusión, ganas, entrega y, si se hacen las cosas bien, tendremos opciones.

Estar en esta competición significa enfrentarte a los mejores y eso a nosotros siempre nos ha animado mucho. En La Catedral nos tocarán rivales como el PSG, actual campeón de la Champions, que hace un fútbol impresionante. Un equipo muy atrevido con enormes individualidades que trabajan para beneficio del equipo. Es una gozada verle jugar. El Arsenal también hace un fútbol extraordinario y es otro de los grandes favoritos. Y los portugueses cuando juegan en la alta competición se motivan para dar su mejor versión.

Ex jugador del Athletic Rafa Alkorta «No tengo dudas de que van a estar a la altura»

Es muy importante para el Athletic volver a jugar la Champions para seguir diciendo a muchos equipos que con la gente de casa se puede competir muy bien. Somos los únicos. No vamos a convencer a nadie, pero esta claro que cuando tienes una estructura de cantera potente como el Athletic eras capaz de llegar a esta competición. Es cierto que cualquier equipo que te toque va a ser duro. Pero los dos encuentros en casa contra PSG y Arsenal son magníficos. En San Mamés es muy difícil ganar y vamos a ver la mejor versión del Athletic. Al resto de rivales no les tengo ningún temor. Si los rojiblancos están bien como en los últimos tiempos la pelea va a ser buena y estoy seguro que vamos a entrar entre los 24 mejores. Más arriba sería una bilbainada. Para estar entre los ocho primeros habría que sacar entre 16 y 18 puntos, pero no tengo dudas de que nos vamos a clasificar para el play-off.

Este sistema de competición exige mucho porque todos los partidos son duros y nadie se puede relajar. Es un acierto de esta nueva versión de la Champions. Ya lo vimos el año pasado. Es muy igualitaria. En las visitas a Alemania y a Inglaterra no tengo dudas de que el Athletic puede sacar buenos resultados. Comparo las plantillas y cómo juegan y no veo a los rojiblancos peores que el Newcastle y menos que los alemanes. Luego puede pasar de todo, pero sobre el papel no tengo dudas de que vamos a estar a la altura. Será importante el calendario que se conocerá mañana –por hoy–. Todos saben que son ocho partidos muy duros, pero estamos en la Champions para disfrutar y nos preocuparnos demasiado del rival.

Ex presidente del Athletic José Julián Lertxundi «El Athletic está maduro y hay que ir a por ello»

El sorteo no me sorprendió demasiado porque en la Champions todos los equipos son importantes. Que haya algunos partidos llamativos como el PSG y el Arsenal en San Mamés, o el Borussia Dortmund fuera son pruebas de fuego que va a pasar el Athletic y que van a suponer un goce y un riesgo importante. Contábamos con ello. Esta competición es la jet set del fútbol europeo. Aparte del riesgo, también tiene la ventaja de ver en casa un Athletic-PSG. ¿Quién nos lo iba a decir? Y los rojiblancos son capaces de plantarle cara. No voy a decir de ganar, pero sí lograr un empate, que sería un triunfo. Estamos ante un evento que esperábamos y deseábamos con ansiedad, y que nos brinda una oportunidad histórica de hacer varias machadas.

Veo factible pasar la fase de grupos, pero va a ser complicado porque hay equipos como el Sporting de Portugal y alguno otro que van a ser rivales a tener en cuenta. La visitas también son muy atractivas. El campo del Borussia es top en el mundo con 60.000 lobos, aquello es impresionante, y el recuerdo del Newcastle es muy emblemático. Pero el Athletic está maduro y tiene jugadores de primer nivel. En nuestro campo damos un plus de rendimiento, por lo que hay que ir a por ello.

Este sistema de competición es una degustación de los mejores platos de la cocina y lógicamente se te puede atragantar alguno. Pero veo a los rojiblancos capaces de dar sorpresitas importantes. Hay plantilla, pero también será imprescindible que nos respeten las lesiones y las tarjetas. Últimamente hemos tenido demasiadas bajas y eso influye. Hay que ser optimistas. Tenemos un equipo casi perfectamente definido, pero hay que jugar con todo.

Ex presidenta Ana Urquijo «Esto es un regalo. ¡Vamos a disfrutarlo!»

La que fue presidenta del Athletic entre 2006 y 2007 está segura de que «vamos a encarar cada partido con ilusión. Es un regalo para los socios y para los aficionados el poder ver este elenco de equipos en San Mamés. Dentro de lo que hay, me parece que recibir al PSG, campeón de Champions el año pasado, en La Catedral es una bilbainada, y como tal la vamos a lidiar. El Athletic puede encarar al PSG y a quien venga. Oír el himno de la Champions en casa nos pone a todos el pelo de punta, una maravilla».

La abogada bilbaína insiste en que «todos los que estaban en el bombo son de Champions, los mejores de cada país. Pues entonces será complicado. Cualquier emparejamiento nos hubiera resultado complicado. No vaticino nada», pero agrega que «somos el Athletic, encaremos los partidos con nuestro mejor ánimo, a disfrutar en la medida que podamos».

Apunta Urquijo que el sorteo de la Champions ha propiciado «bonitos desplazamientos. Esto es un kit, nos miramos sólo la parte del fútbol. Estar ahí ya es un privilegio, el alcanzar una competición tan exigente». A expensas de las fechas de los encuentros fuera de casa, le gustan mucho los viajes a Praga e Italia. «No conozco Bérgamo y me gustaría ir. En casa, cada uno tenemos una opinión distinta, a ver cómo nos organizamos. A quienes nos gusta el fútbol competir en un torneo así es un privilegio. Es un regalo que nos hace el Athletic. Tenemos que tomarlo como tal. ¡Vamos a disfrutarlo!».

La que fue la primera mandataria del Athletic se muestra optimista con el papel de su equipo en Europa. «Cuando el Athletic juega bien, que tiemblen los rivales. Será importante tener la plantilla en condiciones. Hay que tener siempre el ánimo positivo».

Ex presidente Aitor Elizegi «Veo al equipo entre los 24 que pasarán»

Es una competición para disfrutar y compartir con la afición. Ya sé que a la gente le encanta ganar, pero para mí es una oportunidad para compartir y presentar nuestra idea y nuestra manera de entender el fútbol en Europa. Es una oportunidad preciosa para la afición de San Mamés», expresa Aitor Elizegi, presidente de la entidad rojiblanca entre 2018 y 2022. Confía en que los de Valverde se clasificarán. «En los bombos había pocas oportunidades de librarte de la exigencia. Yo sí veo al Athletic entre los 24 que pasarán, sinceramente le veo. No sé cuántos puntos van a hacer falta», destaca el cocinero.

Aunque conjuntos tan fuertes como el PSG y el Arsenal visitarán La Catedral, Elizegi confía a muerte en su equipo porque «arriba tenemos jugadores que pueden hacer muchísimas cosas, pero necesitamos mantener el nivel, mantener la forma, De aquí a enero pueden pasar muchas cosas, cómo va estar el rival y cómo vamos a estar nosotros. Son muchos meses. Con el equipo sano, el Athletic es muy capaz en San Mamés de crear muchas oportunidades. Tenemos internacionales con experiencia en partidos de este nivel. Tanto los Williams, como Sancet, como Vivián o Unai Simón son gente que ha estado en batallas importantes».

En su opinión, los rojiblancos fuera deben «cerrarse bien, que les hagan pocas ocasiones. Hemos sufrido en UEFAy visto lo que significa. Como dijo Ernesto, te despistas quince minutos y te caen dos». También atento al calendario, Elizegi tiene «pendiente hace una vida ir a Dortmund. Borussia, Liverpool y San Mamés son tres fondos que hay que vivir en directo. A Anfield habrá que esperar a octavos».

Ex presidente Fernando García Macua «Un paso más en la consolidación del Athletic»

como gran aspiración deportiva, llegar a Champions, cualquier sorteo nos tiene que parecer bien. Este tiene aspectos muy atractivos. Fuera, creo que hay dos partidos que pueden ser más asequibles para el Athletic y la afición –Slavia de Praga y Atalanta–, son destinos bonitos y cómodos, prácticamente los tres, también el Newcastle. Va a haber una marea rojiblanca entusiasta que se va a extender por Europa», opina Fernando García Macua, que presidió el Athletic entre 2007 y 2011.

El abogado bilbaíno también hace hincapié en la fortaleza de su equipo en La Catedral, porque «recibimos todos los años a equipos que en Europa les consideran cocos, como el RealMadrid, el Barcelona y el Atlético, a los que nadie quiere. Disputamos con ellos partidos con muchas posibilidades de obtener puntos u obteniéndolos. Creo que vamos a disfrutar, va a ser un paso más en la consolidación del proyecto del Athletic. No debe considerarse sólo como un divertimento, a pesar de que vayamos a disfrutar. Hay un objetivo claro, que es pasar a la siguiente ronda, y creo que es posible».

A su juicio, las posibilidades del Athletic de acceder a la siguiente fase pasan por que «dé la cara en casa y que fuera dé guerra, porque últimamente el Athletic es competitivo en otros campos. No sé, ganar dos partidos en casa y dos fuera, más algún punto. Creo posible quedar entre los 24 primeros».

García Macua aún no ha decidido si viajará a Europa, porque dependerá de las fechas, pero está seguro de que «habrá docenas de miles de athleticzales que van a querer ir a Praga,Newcastle, y a Italia y Alemania también».