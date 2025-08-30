El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Expresidentes y exjugadores del Athletic muestran su optimismo sobre los rivales de Champions

Juan Pablo Martín | José Félix Cachorro

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:26

  1. Imagen principal - «San Mamés será una fiesta maravillosa»
    Ex jugador rojiblanco Manolo Sarabia

    «San Mamés será una fiesta maravillosa»

La Champions es el premio a lo bien que se hizo la temporada pasada. Vamos a jugar contra equipos muy poderosos y va a ser ... una fiesta maravillosa en San Mamés. Estamos en condiciones de competir contra cualquiera. Valverde está sacando mucho a esta plantilla, administrando bien los esfuerzos y dando entrada a jugadores que están llamando a la puerta. En el nivel más alto, los partidos se inclinan de un lado u otro por los pequeños detalles, y para que lo hagan de tu lado es necesario sentirte capaz y jugar sin complejos. Y eso lo vamos a hacer. Más en casa por el apoyo de nuestra afición, pero fuera también. Tenemos muy buenos futbolistas y estamos en ese ciclo positivo que hay que intentar aprovechar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  4. 4 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  5. 5 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  6. 6

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  7. 7 El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo»
  8. 8 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»
  9. 9 Horóscopo diario, 30 de agosto de 2025
  10. 10

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Expresidentes y exjugadores del Athletic muestran su optimismo sobre los rivales de Champions

Expresidentes y exjugadores del Athletic muestran su optimismo sobre los rivales de Champions