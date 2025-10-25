El exjugador del Athletic Iñigo Vicente, el más influyente de Segunda El racinguista es el segundo futbolista de la categoría con más asistencias. Lidera los pases en profundidad, los que da en el último tercio y la participación en el juego ofensivo de su equipo

Ángel Garraza Sábado, 25 de octubre 2025, 08:43 | Actualizado 09:31h.

Iñigo Vicente es el faro que guía al Racing en su periplo de vuelta a Primera División. El exjugador del Athletic, vinculado al club de Santander desde 2022, es el segundo futbolista de Segunda con más asistencias, y lidera los pases en profundidad, los que da en el último tercio y la participación en el juego ofensivo de su equipo. El Racing es líder de la categoría y una temporada más es uno de los grandes favoritos al ascenso.

El de Derio siempre ha sido un talento en bruto. Ya en las categorías inferiores del Athletic dejó destellos de su calidad. Después probó suerte en el Mirandés (temporadas 2019/20 y 21/22) y Racing, donde finalmente se asentó tras desvincularse del conjunto rojiblanco.

Ahora se ha convertido en uno de los capitanes del Racing y en un jugador fundamental para los suyos (esta es su cuarta temporada allí). Es el futbolista más determinante en ataque de toda la Segunda División. No son sólo las sensaciones sino los números los que corroboran esta aseveración.

Portales especializados en la categoría introducen el nombre del vizcaíno para poner de manifiesto que es el jugador más destacado de lo que se lleva de campeonato. El más valorado por su aportación al juego colectivo.