Un herido tras volcar su coche en la carretera de Enekuri sentido Bilbao

La exhibición de un ex del Athletic ante Mikel González: tres asistencias y un gol

Ha participado en todos los tantos del Racing frente al Eibar

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

El exjugador del Athletic Iñigo Vicente (Derio, 27 años) es uno de los futbolistas más decisivos de Segunda. El vizcaíno se ha exhibido ante el Eibar con una actuación estelar. Ha cerrado el duelo con tres asistencias y un gol. Como el choque ha concluido 4-0, significa que ha participado en todos los tantos. Entre los asistentes al duelo estaba Mikel González, director de Fútbol del Athletic, que tiene cedido en el cuadro cántabro a Peio Canales. También estaban en el césped otros exrojiblancos como Villalibre y Ezkieta, en el conjunto local, y Nolaskoain y Martón en el bando guipuzcoano.

Con este nuevo despliegue de talento, Vicente se consolida como máximo asistente de la categoría. Suma ya once pases de gol, a los que añade tres goles en lo que va de temporada. Su influencia en el juego es total y se ha convertido en el faro ofensivo de su club. Su alianza con el cedido rojiblanco, Peio Canales, y con el exdelantero del club bilbaíno, Asier Villalibre, es uno de los principales argumentos ofensivos de su equipo. El gernikarra ha anotado, a pase de Vicente, una de las dianas del duelo.

El exrojiblanco es el tercer asistente en la clasificación histórica de Segunda con 52 pases. Por delante tiene con 57 a Julio Álvarez (Numancia, Tenerife, Murcia y Racing) y a Saúl Berjón (Burgos, Oviedo, Murcia, Alcorcón, Barcelona B y Las Palmas).

Vicente tiene contrato en vigor hasta 2030. En el Racing es considerado un jugador franquicia. De hecho, antes de renovar el deriotarra rechazó una oferta de seis millones por jugar tres campañas en el Santos brasileño al lado de Neymar.

