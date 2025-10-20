El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estado de las obras del Camp Nou EFE

El estreno del nuevo campo del Barça apunta a ser contra el Athletic

Los culés quieren reabrir su estadio el 22 de noviembre ante los leones

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:50

Comenta

El posible regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou ya tendría fecha señalada. LaLiga ha confirmado que el equipo azulgrana recibirá al Athletic el ... sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas, en la 13ª jornada del campeonato. Aunque el escenario no está garantizado, todo apunta a que el nuevo Camp Nou podría reabrirse oficialmente con la visita del conjunto rojiblanco.

