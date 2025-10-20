El estreno del nuevo campo del Barça apunta a ser contra el Athletic

El posible regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou ya tendría fecha señalada. LaLiga ha confirmado que el equipo azulgrana recibirá al Athletic el ... sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas, en la 13ª jornada del campeonato. Aunque el escenario no está garantizado, todo apunta a que el nuevo Camp Nou podría reabrirse oficialmente con la visita del conjunto rojiblanco.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 13 en #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/AEnFaDpXM3 pic.twitter.com/bUsH93Lu4G — LALIGA (@LaLiga) October 20, 2025

El Barça ya contaría con la licencia de primera ocupación de la fase 1A, que permitiría jugar con unos 26.000 espectadores en Tribuna y Gol Sur. Sin embargo, el club catalán espera obtener la licencia 1B del Ayuntamiento de Barcelona para poder habilitar también el Lateral y elevar el aforo hasta los 45.401 aficionados. Si no llega a tiempo, el partido se disputará en Montjuic, donde los azulgrana continúan actuando como locales.

De cumplirse los plazos, el choque ante el Athletic se convertiría en el primer partido oficial en el remodelado estadio blaugrana, lo que añadiría todavía más interés a un duelo ya de por sí especial para la afición bilbaína teniendo en cuenta la discordia ocasioanda entre ambas aficiones por el 'caso Nico Williams' de los últimos dos veranos.

Jornada marcada en rojo

El duelo entre Barça y Athletic abrirá la tarde del sábado 22. La jornada empezará el viernes con un Valencia-Levante y se cerrará el lunes con un Espanyol-Sevilla. El Real Madrid jugará el domingo 23 a las 21:00 horas en el campo del Elche.

Mientras tanto, el Barça apura los plazos para llegar a tiempo al regreso a casa. Si no es ante el Athletic, las siguientes fechas posibles para estrenar el nuevo Camp Nou serían ante el Alavés (29-30 de noviembre) o frente al Atlético de Madrid (2-3 de diciembre).