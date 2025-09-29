El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

ten.golf

Un estadounidense fan del Athletic anima a Rahm en la Ryder

El joven, natural de Boston, llegó a Nueva York vestido con una camiseta y una gorra del equipo rojiblanco

A.M.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:34

Dicen que hay aficionados del Athletic por todo el mundo. Y si no, que se lo pregunten a John Rahm. El golfista se encontró en el Bethpage Black Course de Nueva York a un joven vestido con la camiseta y una gorra del equipo rojiblanco, que se recorrió todos los hoyos junto al de Barrika para animarle durante la jornada inaugural de la Ryder Cup.

«¡Athletic Bilbao!», le dijo entre gritos al periodista de 'Ten Golf' presente en el campo. El chaval, natural de Boston, contó que había vivido un «pequeño tiempo» en Bilbao y que allí se había aficionado al Athletic. Se declaraba fan de «Rahmbo» y llevaba consigo la bandera del Masters de Augusta, el segundo 'grande' que conquistó el vizcaíno hace ahora dos años.

Además de Rahm, el norirlandés Rory McIlroy es su otro golfista favorito. Aunque esta vez, el joven estadounidense iba con el equipo de casa, que, finalmente, perdió ante Europa la Ryder.

