Esperando al mejor Sancet

Uno de los grandes méritos del Athletic en estas últimas semanas ha sido fortalecer su cuarto puesto en la Liga y clasificarse para los cuartos ... de final de la Europa League sin haber podido contar con su jugador más desequilibrante. Hablamos, por supuesto, de Oihan Sancet, que volvió a lesionarse el pasado 23 de febrero y, en principio, no reaparecerá hasta el partido contra Osasuna. Si es que se juega el 30 o el 31 de este mes y no se retrasa hasta mayo, como han pedido en su recurso el equipo navarro y el Barça. En ese caso, su vuelta a los terrenos de juego sería en La Cerámica, un partido clave en la pelea por la Champions.

Sancet se ha perdido los cinco últimos encuentros: Atlético, Mallorca y Sevilla más los dos de la Roma. Como el Athletic ha salido airoso de esta serie de compromisos, sumando cuatro puntos en la Liga y eliminando al equipo de Ranieri, la baja del navarro no es que haya pasado desapercibida, pero desde luego no se ha convertido en el drama que algunos barruntaban. Los rojiblancos han aguantado muy bien el tipo en un momento crucial del curso demostrando una vez más su competitividad. Otros equipos se hubieran resentido bastante más de haberse quedado sin su medio punta más creativo y su máximo goleador; de hecho, el líder del trofeo Zarra con 13 dianas.

El recurso de Valverde para cubrir la baja de Sancet es la que ha utilizado habitualmente en estas coyunturas, que por desgracia se han repetido más de la cuenta esta temporada. Y es que son ya cinco las lesiones del navarro, una cifra preocupante en un futbolista que el próximo mes cumplirá 25 años. Consciente de que no tiene un recambio natural para Sancet, es decir, alguien que pueda desarrollar un fútbol similar, el técnico rojiblanco ha optado por Unai Gómez. Sólo ante el Mallorca se decantó por la opción de Canales.

13 goles lleva esta temporada el futbolista navarro. El curso pasado hizo siete. 70 % es el porcentaje de puntos que gana el Athletic con Oihan Sancet en el campo. 20 veces ha sido titular el canterano de Pamplona esta temporada. El Athletic ha jugado 41.

Con el bermeano, Valverde cambia un futbolista con imaginación y gol por otro capaz de hacer un trabajo descomunal de presión y desgaste. De hecho, en estos cuatro partidos, Unai Gómez fue sustituido en el minuto 63 ante el Atlético, en el 59 ante el Sevilla y en el 76 y el 46 en los dos ante la Roma. Se diría que el chaval sale al campo con la misión ingrata de vaciarse hasta que ya no puede más. Si a su trabajo se le une, como ocurrió contra los 'giallorossos', el de Maroan, otro estajanovista, el eje central del ataque rojiblanco se convierte en un martillo pilón que, entre otras cosas, amarga la existencia y complica el trabajo de los centrales rivales, por ejemplo en las ayudas a sus laterales para hacer frente a los Williams.

Ahora bien, está claro que sin Sancet el juego del Athletic pierde vuelo. No hay que olvidar, por ejemplo, que los rojiblancos no han perdido un partido en el que el futbolista de Pamplona fuera titular o todavía estuviese en el campo -en la derrota en Girona se lesionó tras hacer él mismo el empate- desde la derrota ante el Atlético el 31 de agosto, en la cuarta jornada. La realidad es que con él en el campo el fútbol ofensivo del Athletic con él alcanza otra dimensión. Es menos predecible y más efectivo y profundo. Y es que, cuando está en forma, es el tipo de jugador con talento como para ser capaz de decidir por sí mismo y, a la vez, hacer mejores a sus compañeros.

Superior

Hay una estadística que lo dice todo y deja meridianamente clara la importancia de este futbolista en el equipo. Especialmente esta temporada en la que su rendimiento, a pesar de las lesiones, está siendo muy superior a la de las anteriores. Con decir que habiendo jugado siete partidos menos que la campaña anterior a estas alturas su cifra de goles es ya más del doble que en todo el curso pasado (13 frente a 6) está dicho todo. La estadística absolutamente elocuente a la que nos referíamos es una fácil de hacer valorado todos los partidos en puntos, como si fuera de la Liga. Pues bien, que el Athletic con Sancet ha ganado gana el 70% de los puntos y sin él, el 47%.

No es extraño, por tanto, que la afición del Athletic -por no hablar de su entrenador y de sus compañeros- están esperando el regreso de Sancet. Y es que si el mes de marzo que acabará con el partido ante Osasuna ha sido duro, el que se avecina en abril se las trae: Villarreal el día 6, Rangers en Glasgow el 10, Rayo Vallecano el 13, Rangers en San Mamés el 17 y Real Madrid el 20 en el Bernabéu. Cinco partidos en catorce días. Brutal.

La exigencia va a ser máxima, de manera que el fondo de armario del Athletic va a volver a ser sometido a un examen de solvencia, a eso que los bancos llaman una prueba de estrés. Las rotaciones volverán a ser obligadas, incluso quizá de una forma más acusada de lo que lo han sido hasta ahora ya que el desgaste se está acumulando en los jugadores. En este sentido, y como no hay mal que por bien no venga, habrá que ver el lado positivo de las ausencias de Sancet. Que sólo haya sido titular en 20 de los 41 partidos que lleva disputados el Athletic invita a pensar que puede estar fresco y ser clave en esta recta final. Si no vuelve a lesionarse, claro.