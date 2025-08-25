El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto
Espectacular entrada en San Mamés pese a ser un lunes de agosto

El estadio del Athletic queda cerca de los 49.000 espectadores ante el Rayo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:02

Hay ganas de ver a este Athletic. Segunda jornada de Liga como local y de nuevo una espectacular entrada. Pese a que el partido se ... ha jugado un lunes de agosto, San Mamés ha citado ante el Rayo a 48.703 espectadores. Son casi 1.200 más que los que acudieron a este mismo partido la pasada campaña en abril con la clasificación para la Liga de Campeones en juego. Entonces se reunieron 47.584 aficionados.

