Espectacular entrada en San Mamés pese a ser un lunes de agosto

Hay ganas de ver a este Athletic. Segunda jornada de Liga como local y de nuevo una espectacular entrada. Pese a que el partido se ... ha jugado un lunes de agosto, San Mamés ha citado ante el Rayo a 48.703 espectadores. Son casi 1.200 más que los que acudieron a este mismo partido la pasada campaña en abril con la clasificación para la Liga de Campeones en juego. Entonces se reunieron 47.584 aficionados.

La entrada ante el Rayo estuvo cerca de la que se dio ante el Sevilla el pasado domingo en el estreno de la presente temporada. Ese día, en plenas fiestas de Bilbao, se citaron 49.134 aficionados en las gradas del campo rojiblanco. Por poner una comparativa, eran prácticamente 1.300 más de los que la pasada campaña acudieron a San Mamés al primer partido de Liga, un 15 de agosto ante el Getafe. Esa noche el estadio citó a 47.845 hinchas,

Son muy buenas marcas para arrancar en un curso en el que el Athletic sueña con mejorar el récord de asistencia a su estadio, que se fijó en el anterior curso en 1.308.402 espectadores con el primer equipo.