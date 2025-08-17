Espectacular entrada en San Mamés pese a jugarse a mediados de agosto
Más de 49.000 espectadores en el campo para el primer partido de la temporada
Domingo, 17 de agosto 2025, 20:53
Había ganas de ver a este Athletic de Champions que ha renovado por diez años a Nico y ha fichado a Areso y Robert Navarro. ... El ambiente rojiblanco inundaba las calles de Bilbao desde la mañana y se tradujo en una espectacular entrada en el estadio. Pese a ser mediados de agosto y con muchísimos hinchas lejos de Euskadi de vacaciones, el estadio rojiblanco congregó a 49.134 aficionados.
Por poner una comparativa, son prácticamente 1.300 más de los que la pasada campaña acudieron a San Mamés al primer partido de Liga, un 15 de agosto ante el Getafe. Esa noche el estadio citó a 47.845 hinchas,
Una buena marca para arrancar en un curso en el que el Athletic sueña con dejar atrás el récord de asistencia a su estadio, que se fijó en el anterior curso en 1.308.402 espectadores con el primer equipo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.