Espectacular entrada en San Mamés pese a jugarse a mediados de agosto

Había ganas de ver a este Athletic de Champions que ha renovado por diez años a Nico y ha fichado a Areso y Robert Navarro. ... El ambiente rojiblanco inundaba las calles de Bilbao desde la mañana y se tradujo en una espectacular entrada en el estadio. Pese a ser mediados de agosto y con muchísimos hinchas lejos de Euskadi de vacaciones, el estadio rojiblanco congregó a 49.134 aficionados.

Por poner una comparativa, son prácticamente 1.300 más de los que la pasada campaña acudieron a San Mamés al primer partido de Liga, un 15 de agosto ante el Getafe. Esa noche el estadio citó a 47.845 hinchas,

Una buena marca para arrancar en un curso en el que el Athletic sueña con dejar atrás el récord de asistencia a su estadio, que se fijó en el anterior curso en 1.308.402 espectadores con el primer equipo.