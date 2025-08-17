El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

San Mamés presentó una gran entrada en el inicio liguero. Manu Cecilio

Espectacular entrada en San Mamés pese a jugarse a mediados de agosto

Más de 49.000 espectadores en el campo para el primer partido de la temporada

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:53

Había ganas de ver a este Athletic de Champions que ha renovado por diez años a Nico y ha fichado a Areso y Robert Navarro. ... El ambiente rojiblanco inundaba las calles de Bilbao desde la mañana y se tradujo en una espectacular entrada en el estadio. Pese a ser mediados de agosto y con muchísimos hinchas lejos de Euskadi de vacaciones, el estadio rojiblanco congregó a 49.134 aficionados.

