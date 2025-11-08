Escandell sostiene al Oviedo Luis Carrión se aferra a las actuaciones de su portero mientras trata de reconducir el rumbo de un equipo que muestra pocos argumentos en su regreso a la élite

Tras varias temporadas de sinsabores en segunda, donde se había quedado a las puertas del play-off, el Oviedo logró jugar está ultima ronda dos años atrás, donde perdió la final contra el Espanyol. Su entrenador en aquel momento era Luis Carrión, pero abandonó el barco ese verano, tentado por una oferta de la élite, la de Las Palmas. La pasada campaña, tras un mal inicio con Javi Calleja, Veljko Paunovic se hizo con las riendas del equipo y logró el ansiado regreso a primera 24 años después. Ironía del destino, el serbio fue despedido cuando apenas se habían disputado ocho jornadas y sustituido, precisamente por Luis Carrión, una decisión que no sentó nada bien a la afición carballona.

Lo cierto es que el trabajo de Paunovic hasta la fecha se antojaba insuficiente, aunque cabe decir en su defensa que la plantilla del Oviedo es una de las más escasas de calidad de todo el campeonato. Hay poca imaginación en el centro del campo y en la delantera, haber confiado la responsabilidad anotadora del equipo en un futbolista de 36 años como Rondón se antoja una temeridad. Es precisamente la falta de gol la que ha condenado a los asturianos en muchos partidos con Paunovic, y lo mismo ha sucedido con Carrión. El entrenador catalán no ha logrado hasta la fecha enderezar el rumbo del equipo, que suma dos empates y una derrota intercalados con la humillante eliminación de Copa ante el Ourense, colista de 1º RFEF. Que las incontables paradas de su guardameta, Aaron Escandell, sean una de las pocas notas positivas de la campaña del Oviedo es indicativo de los sufrimientos que están padeciendo en su retorno a la máxima categoría.

Sistema y modelo de juego

Aunque Paunovic utilizó en determinados encuentros la defensa de cinco, parece que Carrión ha desterrado totalmente esa posibilidad. Con el catalán el Oviedo ha dispuesto en una suerte de 4-3-3, que en partido ante el Espanyol fue más claro con dos extremos puros, y en los siguientes ha sido difuso, por la inevitable tendencia de Federico Viñas, teórico banda izquierda, a colocarse en posiciones interiores a la misma altura que Rondón.

Con el balón el Oviedo utiliza el balón largo como recurso constante, porque se ve falto de un jugador en el centro del campo que se atreva a pedir la pelota y girar entre líneas. En esas situaciones los futbolistas de los costados se meten dentro tratando de crear superioridades en las segundas jugadas. En aquellas ocasiones en las que trata de construir se puede ver a uno de los laterales situarse en posiciones interiores, formando prácticamente una salida con tres zagueros.

Sin la pelota los asturianos se han mostrado valientes, planteando un bloque alto y yendo incluso hombre a hombre en la presión, con un medio campista a la altura del delantero y uno de los centrales por delante de su compañero en la defensa, pendiente del media punta rival. El balón parado es una de las claras debilidades del equipo, que es el peor de la liga en este aspecto.

Defensa

Escandell (11), el portero que más paradas ha hecho en la liga, está sosteniendo al Oviedo con sus actuaciones. En la derecha Nacho Vidal (22) parte como titular por delante de Ahijado (24), mientras que en la izquierda Javi López (25) ha arrebatado el puesto a Alhassane (3) desde la llegada de Carrión. La zaga en estos dos últimos encuentros la han formado David Costas (4) y su tocayo Carmo (16) relegando al banquillo a Bailly (2), Dani Calvo (12) y el canterano del Athletic Oier Luengo (15).

Medio campo

El belga Dendoncker (20) ha sido el único futbolista indiscutible en el medio campo carballón. A su lado Carrión ha optado por Colombatto (11), mientras que como futbolista más creativo ha rotado en cada partido. Ante el Espanyol eligió a Luka Ilić (21), frente al Girona fue Ovie (14) y ante Osasuna entró Reina (5). El ghanés Sibo (6) es otra opción como pivote defensivo y el último en discordia es una institución como Santi Cazorla (8), que hasta ahora ha entrado generalmente en las segundas partes.

Delantera

El Oviedo sólo cuenta con dos extremos puros en su plantilla, Hassan (10) y Chaira (7), dos futbolistas de un perfil similar, con habilidad para el regate y desborde. Ambos jugaron en el primer encuentro con Carrión, pero posteriormente el catalán ha relegado a Hassan apostando por el uruguayo Viñas (9) como falso extremo, formando prácticamente una doble punta con Rondón (23), el ariete titular. El croata Josip Brekalo (18), que puede jugar por todo el frente de ataque y el delantero Álex Forés (19) son otras posibilidades en esa zona.