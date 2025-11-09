La Ertzaintza intercepta y escolta a ultras del Oviedo

La Ertzaintza ha interceptado y llevado al campo escoltados este domingo a alrededor de una cuarentena de ultras del Oviedo, a los que ha metido ... en la grada para visitantes hora y media antes del partido que enferentará al conjunto asturiano frente al Athletic en San Mamés.

Las peñas del Oviedo habían fletado dos autobuses. Ya sabían que la Ertzaintza los iba a parar. Los agentes autonómicos lo han hecho en Trapaga, hasta donde han movilizado al menos dos furgonetas y seis automóviles. A los aficionados no violentos se les ha dejado en Deusto y se les ha recomendado que alternaran por la calle Maestro García Rivero.

Los ultras del Oviedo son jóvenes que vestían todos de negro. Symmachiarii es un grupo fundado en 1994. Se caracteriza por sus tres pilares fundamentales: el apoliticismo, el oviedismo y el antisportinguismo. En el Fondo Norte del Tartiere, lucen el lema de «Los del 94» ante la prohibición de La Liga de mostrar la pancarta con su nombre desde hace unos años.

Más allá de los ultras, el partido ha registrado una gran movilización de aficionados del Oviedo. Cientos de seguidores asturianos han adquirido entradas a través de la web y se han desplazado por su cuenta hasta Bilbao para apoyar a su equipo.