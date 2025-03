El error del telediario de TVE con un gráfico: 'Atlético de Bilbao'

B. V. Viernes, 28 de marzo 2025, 22:46 Comenta Compartir

Los informativos de Televisión Española han tenido un pequeño desliz al escribir en un gráfico 'Atético de Bilbao' cuando querían referirse al Athletic de Bilbao. Un error que han tenido cuando plasmaban en pantalla los diferentes escudos de los cuatro primeros clasificados en la Liga.

Los equipos aparecían por el orden en la clasificación, con sus respectivos puntos en el campeonato regular. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y 'Atlético de Bilbao'.

A los aficionados rojiblancos no les gusta nada que se confunda el término de su equipo. Ocurre cuando se refieren al Athletic como el Bilbao, algo que escuece mucho entre la parroquia rojiblanca.

Hace poco más de un año fue Enrique Cerezo quien se sumó a la polémica en torno al nombre del Athletic. «Siempre le he conocido como el Bilbao, aquí, en Segovia y en todos los sitios en los que he vivido», dijo el presidente del Atlético de Madrid.«Que ahora dicen que se llama Athletic, pues que se llame Athletic. Que le han llamado siempre Athletic, pues la verdad es que no me he enterado», añadió. «En una cena que nos dio la UEFA, dije claramente el Bilbao. Y hubo alguno que dijo oiga que esto es el Athletic. Yo siempre le he conocido como el Bilbao, y para mí no tiene ninguna malicia llamarle el Bilbao», apuntó.