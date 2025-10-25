El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El error de Sancet y Serrano que puede confundir al aficionado del Athletic

Los futbolistas se han equivocado con la hora del partido de esta tarde en San Mamés

E.C.

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:12

Oihan Sancet y Nico Serrano han cometido el error esta mañana de promocionar el partido de esta tarde ante el Getafe con la hora equivocada. Ambos futbolistas informaban de que el encuentro se disputaría a las 16:15 horas cuando en realidad la hora prevista es las 18:30.

El error viene de la agencia de comunicación -MB- que además de trabajar con los dos futbolistas mencionados anteriormente también lo hace con los hermanos Williams o el retirado Raúl García.

