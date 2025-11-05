El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los erasmus del Athletic que han viajado a Newcastle desde Croacia

Juanma Mallo

Enviado especial. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:17

Están estudiando en Split, Croacia, una ciudad que se encuentra a más de 1.400 kilómetros de Bilbao y casi 2.000 de Newcastle. Pero ... aquí están, en esta localidad del norte de Inglaterra, para seguir al Athletic, al equipo de su tierra. Han venido seis erasmus de Bilbao y se han traído a cuatro amigos catalanes. «Somos diez», cuentan Malen, vizcaína, y Julia, catalana, pero con su camiseta del Athletic. «Me la ha dejado Isaski, un compañero», confiesa.

