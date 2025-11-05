Los erasmus del Athletic que han viajado a Newcastle desde Croacia
Enviado especial. Newcastle
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:17
Están estudiando en Split, Croacia, una ciudad que se encuentra a más de 1.400 kilómetros de Bilbao y casi 2.000 de Newcastle. Pero ... aquí están, en esta localidad del norte de Inglaterra, para seguir al Athletic, al equipo de su tierra. Han venido seis erasmus de Bilbao y se han traído a cuatro amigos catalanes. «Somos diez», cuentan Malen, vizcaína, y Julia, catalana, pero con su camiseta del Athletic. «Me la ha dejado Isaski, un compañero», confiesa.
El viaje no ha sido nada fácil. «Salimos desde Split y fuimos en autobús a Zagreb. Son cinco horas. Desde allí, en avión a Londres. Desde el aeropuerto al centro tardamos otras dos horas y hemos estado por la noche andando por Londres. Y luego otras siete horas de bus». Casi nada.
Después de todo el esfuerzo, cruzan los dedos para que los bilbaínos se lleven el triunfo. Sobre todo Julia, que dice que es del Barcelona. «Espero que ganen», comenta Julia. Malen asiente, con convicción. «Vamos a ganar».
