Partido de Liga que se disputó en San Mamés entre el Athletic y el Villarreal. Ignacio Pérez

«De los equipos de Champions, somos los más perjudicados por los horarios», protesta el Athletic

«No estamos teniendo suerte», lamenta Mikel González, director de Fútbol rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Elche

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:25

Comenta

El Athletic ha levantado la voz por los horarios después de que EL CORREO publicara un informe en el que se revela que de los cinco equipos que juegan la Liga de Campeones el rojiblanco es el más castigado por los horarios.

Este periódico indicó que, entre jugados y programados, el Athletic afronta cuatro partidos sin 72 horas de margen con respecto al final del anterior. Al Villarreal le va mejor, con tres en esta situación y el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid son los más favorecidos, con sólo dos partidos en estas circunstancias.

«De los cinco equipos de Champions, somos los más perjudicados por los horarios», ha denunciado Mikel González, director de Fútbol rojiblanco. «A nivel de horarios no estamos teniendo mucha suerte», se ha lamentado a pie de campo en Elche. Ha dado la impresión de tener ganas de lanzar en público la queja rojiblanca, ya que ha sido él quien ha sacado la cuestión sin ser preguntado por ello.

El Athletic regresa once años después al gobierno de la Liga, la Comisión Delegada. No quiere ir de frente contra la organización, pero sí dejar su mensaje. «Todos los clubes de la Liga aceptamos un sistema de horarios beneficioso para todos y empatizamos con la dificultad de cuadrarlos, pero de los cinco equipos de Champions estamos siendo sin duda los más perjudicados», ha denunciado González.

